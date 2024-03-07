Egeli maden ihracatçıları 2024'e hızlı başladı

Egeli maden ihracatçıları yılın ilk iki ayda ihracatını yüzde 14,5 artırdı.İZMİR (İGFA) - 2024 yılına başarılı bir başlangıç yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği, iki aylık süreçte Suudi Arabistan, İngiltere ve Güney Kore’de Türkiye’nin maden ihracatının artması için etkinliklere imza attı. Pazarlama faaliyetlerinin ihracat rakamlarına olumlu yansıması sonucu Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatı yüzde 14,5’luk artışla 161 milyon dolardan 184,5 milyon dolara yükseldi.



2024 yılının ilk iki aylık diliminde yakaladığı başarıyı 2024 yılının tamamına yaymak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, mart ayındaki Çin’de Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, Nisan ayındaki İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin, EMİB’in 2024 faaliyetleri ve sektörel güncel gelişmelerle ilgili görüşlerini basın toplantısında paylaştı.

MADEN SEKTÖRÜ OLARAK 2023 YILINDA 5,7 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Türkiye dünya genelinde doğal taş ve genel olarak maden üretimi ve ihracatında önemli oyuncular arasında yer alıyor. Zengin maden yataklarımız, kaliteli ürünlerimiz, gelecek vadeden teknolojik altyapımız ve rekabetçi fiyatlarımız ile sektördeki gücümüz gün geçtikçe artıyor. Türkiye olarak 80’e yakın madeni ihraç ediyoruz. Doğrudan maden ihracatının yanı sıra madenlerimiz diğer sektörlerin ham maddeleri olarak ekonomimize dolaylı olarak da katkı sağlıyor. Maden sektörü olarak 2023 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. 2022 yılında 6,5 milyar dolar olan ihracatımız 2023 yılında düşüş gösterdi. Gerek yerelde gerekse küresel ekonomik düzende karşılaşılan zorluklar bu düşüşe sebep oldu.” dedi.