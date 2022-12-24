Egeli ihracatçıların rotası Latin Amerika

Egeli ihracatçılar Uzak Ülkeler Stratejisi doğrultusunda Latin Amerika ülkelerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret ederek ülkemiz ile Kosta Rika Cumhuriyeti arasında önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, özellikle iki ülke ticaretinde lojistiği kolaylaştırıcı çözümler üretilirse iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli bir potansiyel teşkil ettiğini, Kosta Rika Cumhuriyeti’nin ihracatının yüzde 60’ının teknolojik ürünlerin oluşturduğunu, katma değeri yüksek ihracata önem verdiklerini belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin Amerika ülkelerine 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.