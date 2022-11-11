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Egeli ihracatçıların 'Moda Tasarım'ları yarışacak

EKONOMİ 11.11.2022, 09:31
Egeli ihracatçıların 'Moda Tasarım'ları yarışacak

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin bu sene 17’inci kez düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması başvuruları başladı. Katılım için son tarih 30 Aralık 2022.İZMİR (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl 17’incisini düzenleyecekleri EİB Moda Tasarım Yarışması başvurularının başladığını açıkladı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “2004 yılından beri ülkemizin genç tasarımcılarına kendini gösterme, özgün, yenilikçi, kreatif tasarımlarla ülke sınırlarını aşarak dünyaya isimlerini duyurma fırsatı veriyoruz. Tasarımcılarımız EİB Moda Tasarım Yarışmamız ile dünyanın en prestijli tasarım okullarında okuyor. Bugüne kadar Moda Tasarım Yarışmalarında dereceye giren 20’nin üzerinde tasarımcı Bakanlığımızın bursuyla dünyaca ünlü moda okullarında master yapma fırsatı yakaladı. Bu hem gençlerimiz hem Türk Moda Endüstrisinin gelişimi hem de ülkemiz için ciddi bir kırılma noktası.” dedi.   

EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, “EHKİB olarak bütün projelerimizde olduğu gibi tasarım yarışmalarımızda da vizyonumuzun ana eksenini sürdürülebilirlik oluşturuyor. Bu yıl 17’incisini düzenlediğimiz Moda Tasarım Yarışmamızda, sürdürülebilir moda kavramının önemini SEED konseptimiz ile öne çıkarıyoruz. Gençlerimize, tasarımcılarımıza yaptığımız yatırımlar, sektörümüzün geleceğinin teminatıdır. Bu sene toplam nakdi ödülümüzü de yükselttik. “Season free” olarak oluşturacakları Kadın ve Erkek Hazır Giyim koleksiyonlarını görmeyi heyecanla bekliyoruz. Yarışmamızın finalini 2023 yılı Mayıs ayında yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Yarışma kapsamında ilk üç dereceyi alan finalistler nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayı halinde yurt dışında eğitim fırsatına da sahip oluyor. İlk 10 finalist bu ödüllerin yanında EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde ediyor.

Bu arada EİB 17. Moda Tasarım Yarışması’nda tasarımcıların mentorunun moda tasarımcısı Özlem Erkan olacağı duyuruldu.

Başvurular https://eib.modatasarimyarismasi.org/ adresinden 30 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

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