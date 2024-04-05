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Egeli ihracatçıların 2024 hedefi 2,2 milyar dolar

Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu demir ve demirdışı metaller ihracatçılarının 2024 yılı ihracat hedefi 2,2 milyar dolar

EKONOMİ 05.04.2024, 11:53
Egeli ihracatçıların 2024 hedefi 2,2 milyar dolar

Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu demir ve demirdışı metaller ihracatçılarının 2024 yılı ihracat hedefi 2,2 milyar dolar.İZMİR (İGFA) - Yüksek enflasyon kaynaklı enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışlara karşın döviz kurlarının enflasyon oranında artmaması sebebiyle Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu; Egeli demir-çelik ihracatçıları, 2024 yılı ihracat hedeflerini, 2023 yılında gerçekleştirdikleri 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatın 315 milyon dolar aşağısına çekerek 2 milyar 200 milyon dolar hedef belirlediler.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin, 2023 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, yüksek enerji maliyetleri, kur baskısı ve yüksek girdi maliyetleri sebebi ile 2024 yılı ihracat hedeflerini 2,2 milyar USD olarak belirlediklerini paylaştı.

Başkan Ertan, “Bu hedefe ulaşmak, sektörünün rekabet gücünün artırılmasına destek olmak amacıyla, dünya gündemini oldukça yer bulan ve özellikle demir-çelik ve demirdışı metaller sektörleri için çok büyük önem taşıyan “Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik” konularında çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geçiş dönemi olan 2023-2026 yılları arasında üye firmalarımızı elimizden geldiğince finansal yükümlülüklerin hayata geçeceği 2026 yılına hazırlamayı kendimize görev edindik. Sektörümüzde yer alan 15 firmayla Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen URGE projemizi bu yıl da yürütmeye devam ediyoruz. Projemiz ile katılımcı firmalarımıza kurumsal karbon ayak izi hesaplanması eğitimi ve danışmanlığı, enerji verimliliği eğitimi ve danışmanlığı, sürdürülebilirlik raporu hazırlama eğitimi, sürdürülebilir finansmana erişim eğitimi gibi eğitim, danışmanlık, yurtdışı fuar ziyareti organizasyonları ile destek olmaya çalışıyoruz. Almanya’da gerçekleşen Green Steel World Fuarı ve konferansına da önemli bir ziyaret gerçekleştirerek sektörel gelişmeleri takip etme fırsatı bulduk. İtalya’da 2 yılda bir gerçekleşen Made in Steel fuarına gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile sürdürülebilirlik konusunun demir çelik sektörünün gelişiminde ne kadar önemli bir yer tuttuğuna şahit olduk” şeklinde konuştu.

2023 YILINDA HEDEFİMİZİ 10 AYDA YAKALAMIŞTIK

“Gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. Yılı için 2,2 milyar dolar ihracat hedefi belirlemiştik” diye konuşan Ertan, “Bu hedefe Kasım ayı başında ulaştık. 2023 yılını, 2022 yılına göre yüzde 2’lik azalışla 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatla kapattık. 2023 yılında Türkiye genelinde yüksek enflasyon kaynaklı; enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarının enflasyon rakamlarının gerisinde kalması nedeniyle çelik ve demirdışı metaller ihracatında 7 milyar dolarlık bir kayıp yaşanmışken, Ege Bölgemizin daha başarılı bir performans ortaya koyması, pozitif ayrışmasını görmek hem sevindirici hem de katma değerli ürünlerin üretimi yapan firmaların bölgemizde yer alması bakımından gurur verici. 2024 yılında da bu güçlü tarafımıza güveniyoruz.” dedi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda düzenlenen, 2023 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Başkan Ertan, "Türkiye'nin enerji ve hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını dışarıdan karşılaması, uluslararası enerji fiyatlarındaki değişikliklere duyarlı olmasına neden olurken, ülkemizdeki enerji fiyatlarının Uzakdoğu ve Avrupa’ya göre yüksek seyretmesi özellikle en büyük maliyeti enerji olan sektörümüzün rekabet gücünün zayıflamasına, ayrıca ithalatın da artmasına neden olmaktadır. Diğer yandan Hindistan ve Arap ülkeleri de demir ve çelik sektöründe yeni yatırımlar yapmakta olup bu ülkelerin ilerleyen dönemde ülkemiz açısından önemli rakipler olabilecekleri ortadadır.” diye konuştu.

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