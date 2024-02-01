Egeli ihracatçılardan Xiamen Fuarı'na davet

Dünya doğal taş sektörünün en büyük buluşma noktası, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 16-19 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türk doğal taş firmalarını Xiamen Fuarı’na davet etti.İZMİR (İGFA) - Pandemi sonrasında Çin ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğine işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Çin’e yapılan doğal taş ihracatının 2023 yılında yüzde 3’lük artışla 418 milyon dolardan 432 milyon dolara çıktığını, Çin’in ABD’yi geçerek tekrar en büyük ihraç pazarı konumuna geldiğini paylaştı.

Alimoğlu, “Türk doğal taş sektörü olarak Çin’e 1 milyar dolar ihracat yaptığımız yıllar olmuştu. Önümüzdeki süreçte benzer bir tablo tekrar oluşabilir. Doğal taş ihracatçılarımızı bugünden Çin pazarında konum almaya davet ediyoruz” dedi.

Çin’in doğal taş ticaretinin 9 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Alimoğlu, Xiamen Çin doğal taş ticaretinin yüzde 60’ının gerçekleştirildiğini kaydederek, "Bu yıl Xiamen Fuarı’nda 75 firmamızla Uluslararası katılımda birinci ülke olmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığmıızın yüzde 70 destek verdiği prestijli fuarlar arasında yer alan Xiamen Fuarı’nda Türk doğal taş ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde görmek istiyoruz" diye konuştu.