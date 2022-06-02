Egeli ihracatçılardan İzmir Körfezi desteği

Ege İhracatçı Birlikleri doğaya destek olacak bir projenin daha paydaşı oldu. İzmir Körfezi’nin temizlenmesi ve atıklardan arındırılması için 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' Projesi’ne Ege İhracatçı Birlikleri destek verecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yürütücülüğünü yaptığı 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' Projesi ile İzmir Körfezi’nin temizlenmesi hedefleniyor.



Projede; Ege İhracatçı Birlikleri’ni Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit temsil ederken, Projeye; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı ve İzmir Ticaret Odası destek veriyor.



“Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi” ile Körfez'de belirlenen 6 ayrı noktada dalış faaliyeti gerçekleştirecek. Konak tan başlayacak proje daha sonra tüm Körfez’e yaygınlaşacak.



İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantının tanıtımında konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yıllık 3,5 milyar doları geçen su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 40’ının Ege Bölgesi’nden yapıldığını, Türkiye genelinde 1,4 milyar doları aşan su ürünleri ihracatının da yüzde 70’nin Egeli ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.



İnsanlığın protein ihtiyacına cevap vermek için çalıştıklarını dile getiren Girit, sürdürülebilirlik konusunun Ege İhracatçı Birlikleri olarak yoğunlaştığımız konuların başında geldiğine dikkati çekerek, "ESÜHMİB olarak, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesiyle iş birliğinde karbon ayak izini azaltma projemiz var. Şimdi de Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.