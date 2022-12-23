Son Dakika

Egeli ihracatçılardan 'asgari' eleştiri... İhracat rakamlarını çok arayacağız

EKONOMİ 23.12.2022, 19:26
Egeli ihracatçılardan 'asgari' eleştiri... İhracat rakamlarını çok arayacağız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, alım gücünün her gün düştüğü, enflasyon karşısında ezildiği bir ortamda asgari ücretteki artışın hiçbir kesimin faydasına olmayacağını, kur üzerindeki baskının da ithalatı artıracağını vurguladı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, alım gücünün her gün düştüğü, enflasyon karşısında ezildiği bir ortamda asgari ücretteki artışın hiçbir kesimin faydasına olmayacağını söyledi.

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 60’tan fazla olduğuna vurgu yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Avrupa ülkelerinde bu rakamın bazı ülkelerde yüzde 5 bazı ülkelerde yüzde 10 bandında olduğunu belirterek, "Türkiye bir asgari ücretliler ülkesi olma yolunda gidiyor. Asgari ücretteki artış nedeniyle artan beklenti karşısında bir istihdam bunalımı var. Türkiye'de enflasyon sadece gelişmiş ülkelerin değil dünya ortalamasının da 10 kat üzerindeyken bu zamdan sonra daha da pik yapacağını göreceğiz. Daha 24 saat geçmeden gıda fiyatları artmaya başlamıştı. Maaşlar daha cebe girmeden eriyor. Önemli olan ücrete zam yapmak değil, alım gücünü yükseltmek. Asgari ücretlinin işverene maliyeti arttıkça üretilen ürünlere zam geliyor. Bu zam da halkın cebine yansıyor" diye konuştu.

KUR ÜZERİNDEKİ BASKI KALDIRILMALI

Asgari ücretin 2021 yılında 318 dolarken bugün 455 dolara yükseldiğine dikkat çeken Eskinazi, “İhracatçılar döviz ile gelir elde ediyor. Sektörlerimizin ayakta kalabilmesi için kur üzerindeki baskının kaldırılıp daha dengeli bir kur sisteminin oluşturulmasını istiyoruz. Bu şekilde giderse 2023 hedeflerini tutturamayız. Gelen siparişlerde ihracatçılarımız maliyet hesabı yaptıklarında sipariş alamaz noktada. Asgari ücretlinin işverene maliyeti 13 bin TL bandında. Maaş dışındaki tüm yükümlülüklerin devlet tarafından karşılanması gerekiyor.” dedi.

GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ YAPILMALI

Eskinazi, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için gelir vergisi dilimlerine düzenleme getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Çalışanların enflasyonun telafisi amacıyla yaptığımız maaş artışlarından fayda sağlaması için gelir vergisi matrah dilimlerinin enflasyonla orantılı şekilde artırılması gerekiyor" diyen Eskinazi,  kur üzerindeki baskının da ithalatı arttıracağını öne sürdü.

Jak Eskinazi, yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüs pandemisi, Ukrayna ve Rusya arasında 10 aydır süren savaş, ekonomik belirsizlik, resesyon ihtimali, enerji maliyetlerindeki artış, parite kaybı, finansmana erişimde sorun yaşayan ihracatçılar olarak son zamdan sonra diğer girdilere gelecek zamları da dikkate alırsak hesabın içinden çıkamaz noktadayız. Navlun krizi ve pandemi dolayısıyla yakaladığımız ihracat avantajını kur üzerindeki baskı ile kaybettik. Gelecekte bu ihracat rakamlarını çok arayacağız. Siparişsizlik sonucunda işsizliğin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Kur üzerindeki baskı ithalatı artıracak ve ihtiyacımız olan dövizi arar durumda olacağız. Amacımız günü kurtarmak değil, enflasyonu kontrol altına alarak refah seviyesini artırıcı mali politikalarla geleceğe hazırlanmak olmalı. Bu döviz kuruyla ihracat yapan işletmelerin 2023 senesinde devamlılığı çok zor olacak" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Adana Demirspor 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 13 17
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 14 14
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4