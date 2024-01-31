Egeli ihracatçılardan 6 ülke için 'tarımsal' hedef

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 100’ü aşkın ülkeden katılımcıyı buluştururken, Ege İhracatçı Birlikleri 6 ülkeden 15 ithalatçıyla, tarım ihracatçıları mızı “Alım Heyeti Organizasyonu”nda buluşturduİZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Birliğimizce düzenlenen Nijer, Tacikistan, Moritanya, Kosova, Rusya, Gana’dan ithalatçıların katıldığı Alım Heyeti Organizasyonunda 17 Türk firmamız 200’den fazla ikili iş görüşmesi yaptı.

2023 yılında söz konusu 6 ülkeye EİB’den yapılan ihracat 698 milyon dolara ulaştı. Kısa vadede bu ülkelere 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilecek potansiyel var. Bu organizasyonun olumlu çıktılarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Türkiye, 2023 yılında yüzde 2,8 artışla 35 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege İhracatçı Birlikleri yüzde 8,8 artışla 7 milyar 315 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. Dünyanın tarım ambarı Ege Bölgesi olarak 2023 yılında da liderliğimizi koruduk. 2024 yılında da bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Önümüzdeki süreçte yüksek teknoloji yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolarlık tarım ihracatına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Dünyanın gıda tedarik güvenliğini geleceğe hazırlamak için üretim aşamasının üzerine düşmeliyiz. Ürünlerin sofraya gelene kadar yüzde 30’u ziyan oluyor. Gıda israfını aşmamız gerekiyor. Greentech yani yeşil teknoloji endüstrisi büyüyor. Küresel çevre teknolojileri pazar hacminin 2030'da 9,4 trilyon euroya yükselmesi öngörülüyor. Tarım sektöründe blockchain, büyük veri, yapay zeka büyük çaplı bir değişim yaratıyor. Sürdürülebilir tarım ancak otomasyon ve veri biliminin uygulanması yoluyla gerçekleşebilir.” diye konuştu.

Jak Eskinazi, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile açıkladığı tarımda enerji verimliliğini artırmak için 2030'a kadar gerçekleşecek 600 milyon dolar yatırımın ülkemiz için önemli bir kilometretaşı olacağı kanaatindeyiz. Biz EİB olarak pestisit ile mücadeleden gıda kayıplarını önlemeye kadar birçok projeye yatırım yapıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için yüksek teknolojili yatırımlarda, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Üretimde devlet teşvikleri oldukça önem arz ediyor. Tarımda lider bir bölge olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden yeni yatırımlara her zaman ihtiyacımız var.” dedi.