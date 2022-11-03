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Egeli ihracatçılardan 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat

EKONOMİ 03.11.2022, 12:44
Egeli ihracatçılardan 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri ekim ayında 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı Ekim ayında 1 milyar 508 milyon dolar olan EİB’nin ekim ayı ihracatı 2021 yılı ekim ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi.İZMİR (İGFA) -  Ege Bölgesi 2021 yılında ekim ayında 2 milyar 545 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2022 yılı ekim ayında yüzde 4’lük kayıpla 2 milyar 446 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu.

Egeli ihracatçılar 2022 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 13,4’lük artışla ihracatlarını 13 milyar 323 milyon dolardan, 15 milyar 110 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık ihracatları yüzde 15’lik gelişimle 15,7 milyar dolardan 18,1 milyar dolara ilerledi.

Ekim ayında Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 8’lik artışla 576 milyon dolardan 622 milyon dolara çıkarken, EİB’nin son 1 yıllık dönemdeki tarım ürünleri ihracatı yüzde 18’lik artışla 5,5 milyar dolardan 6,5 milyar dolara yükseldi.

Egeli sanayi ürünleri ihracatçılarının ekim ayı ihracatı yüzde 14,5’luk azalışla 840 milyon dolardan 718,5 milyon dolara indi. Egeli sanayiciler son 1 yıllık dönemde ihracatlarını yüzde 13 artırarak 9 milyar 193 milyon dolardan 10 milyar 368 milyon dolara çıkardı. Egeli madenciler ekim ayında 90 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son 1 yılda 1,2 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ekim ayında, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 197 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korumasına karşın 2021 yılı ekim ayına göre ihracatında yüzde 25 düşüş yaşadı.

İhracatta her yıl yeni bir rekor kıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 13’lük artışla 129 milyon dolara taşıdı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 121 milyon dolarlık lezzet ihracatıyla üçüncü sırada yer alırken, kuru incir ihracat sezonunun başlamasıyla hareketli bir döneme giren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 110 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Bölgesi’nin istihdam ve ihracatta lokomotiflerinden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Avrupa’daki resesyonun etkisiyle eylül ayından sonra ekim ayında da ihracatta gerileme yaşadı. EHKİB’in ekim ayı ihracatı yüzde 25’lik kayıpla 129,5 milyon dolardan 97 milyon dolara indi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 90,6 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 13’lük artışla ihracatını 73 milyon dolardan 83 milyon dolara ilerletti.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 14 yükselterek 71 milyon dolardan 81 milyon dolara çıkardı.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ OLDU

Bu yıl başarılı bir sezon geçireceğinin ipuçlarını geçtiğimiz aylarda veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 64 artırarak 16 milyon dolardan 26 milyon doları yükseltti ve EİB bünyesinde ekim ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

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