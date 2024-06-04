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Egeli ihracatçılar Mayıs'taki işleri yüzde 8 arttırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında yüzde 8 artışla 1 milyar 686 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

EKONOMİ 04.06.2024, 14:05
Egeli ihracatçılar Mayıs'taki işleri yüzde 8 arttırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında yüzde 8 artışla 1 milyar 686 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - 207 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 4 artışla 146 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 18 artışla 139 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.
 
Ege Maden İhracatçıları Birliği Mayıs ayında en fazla artış gösteren sektör olarak ihracatını yüzde 37 artışla 135 milyon dolara taşıdı.
 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Mayıs ayını yüzde 11 artışla 100 milyon dolar ihracatla geride bırakırken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 1 artışla 85 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Mayıs ayında ihracatını yüzde 15 artışla 81 milyon dolara çıkarken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mayıs ayında yüzde 3 artış hızıyla 78 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı.
 
Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını 74 milyon dolara, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 56 milyon dolara taşıdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında 33 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 12 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

EİB’nin ihracatındaki ilk 5 ülke; Almanya’ya 162 milyon dolar, ABD’ye yüzde 104 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 15 artışla 90 milyon dolar, İtalya’ya 88 milyon dolar, İspanya’ya 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  EGE BÖLGESİ’NİN İHRACATI 2 MİLYAR 714 MİLYON DOLAR

Ege Bölgesi, 2024 yılının Mayıs ayında ihracatını 2 milyar 714 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 494 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 285 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi. 2024 yılı Mayıs ayında Manisa, 484 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 416 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Muğla ihracatını 105 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Balıkesir ise 71 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinden Aydın 88 milyon dolarlık, Kütahya 38 milyon dolarlık ihracat yaparken, Uşak Mayıs ayında 25 milyon dolar, Afyonkarahisar 29 milyon dolar ihracata imza attı.

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