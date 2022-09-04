Egeli ihracatçılar kimyada zirveye çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında ihracatını yüzde 7’lik artışla 1 milyar 446 milyon dolardan, 1 milyar 548 milyon dolara taşıdı. Ağustos ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 13’lük artışla 18,8 milyar dolardan 21,3 milyar dolara ilerledi.İZMİR (İGFA) - 2022 yılının geride kalan üçte ikilik diliminde ihracatını yüzde 18 geliştirerek 10 milyar 331 milyon dolardan 12 milyar 195 milyon dolara çıkaran EİB, son 1 yıllık dönemde 18 milyar 169 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı. Türkiye son 1 yıllık dönemde 250,8 milyar dolar ihracatla 2022 yılı sonu hedefine ağustos ayı sonunda ulaştı.

Ağustos ayında Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 2’lik yükselişle 869 milyon dolardan, 883 milyon dolara ilerlerken, tarım ürünleri ihracatın yüzde 17’lik artışla 474 milyon dolardan 554 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü de, yüzde 7’lik gelişimle ihracatını 103 milyon dolardan 110 milyon dolara taşıdı. EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2021 yılı ağustos ayına göre ihracatını artırırken, 3 birliğin ihracatında düşüş görüldü.

KİMYA İHRACATI ZİRVEYE ÇIKTI

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliği bulunmayan kimya sektörü ağustos ayında gerçekleştirdiği 229 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan sektör oldu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 205 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu.

Temmuz ayında son bir yıllık dönemde 1,5 milyar dolar ihracat barajını aşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 25’lik ihracat artışına imza attı ve 142 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR 1 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği her ay gösterdiği başarılı performansla yıllık ihracatta 1 milyar dolar barajına bir adım daha yaklaşıyor. Ağustos ayında ihracatını yüzde 31’lik artışla 62 milyon dolardan 81 milyon dolara taşıyan EHBYMİB son 1 yıllık ihracatta 951 milyon dolara çıktı.