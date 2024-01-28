Egeli ihracatçılar Çin'e yoğunlaşacak

Çin’de e-ticaretin tüketim tercihlerinde çok etkili olmasını dikkate alan Ege İhracatçı Birlikleri, Çin pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde dijital mecralara ağırlık veren bir iş programı oluşturdu.İZMİR (İGFA) - “Çin almak için uzak değilse, satmak için uzak değil” mottosuyla Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, “Hedef Pazar Çin” çalışmaları kapsamında 2024 yılında Çin pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde vites arttırmaya hazırlanıyor.

“Hedef Pazar Çin” çalışmaları kapsamında 2019 yılında bu yana Çin pazarına yönelik yoğun çalışma yaptıkları bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin’de yüksek gelir düzeyine sahip 300 milyon insan yaşadığına vurgu yaparak, "Çin’i bir ülke değil, bir kıta gibi düşünmek ve ona göre strateji geliştirmek lazım. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Türkiye’den Çin’e ihracatı artırmak amaçlı projelere yoğunlaşan “Çin Timi”mizin üzerinde çalıştığı son proje Çin’de dijital ofis kurarak, Çin’de dijital pazaryeri açmak. Çin’de kuracağı dijital pazaryeriyle e-ticaret kanalları JD, Tmall, Ali Baba’nın platformu HEMA, Wechat, Weibo ile Çin’in instagramı Little Red Book, Tiktok’u Douyin’de ülke ve ürün tanıtımlarına ağırlık vererek, marka imajımızı geliştirerek Çinli tüketicilere ulaşmayı hedefliyor" diye konuştu.

Çin’in yıllık 210 milyar dolar gıda ithalat varlığına vurgu yapan Eskinazi, "Türkiye’den Çin’e yaptığımız gıda ürünleri ihracatı 220 milyon dolar seviyesinde. Ege Bölgesi güçlü bir gıda tedarikçisi. Ege Bölgesi’nin lokomotifliğinde Çin’e gıda ürünleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 2023 yılı sonunda PttAVM.com ile iş birliğinde, Çin e-ticaret sitelerine giriş yöntemleri konusunda “Hedef Çin Semineri” düzenledik” dedi.

DEVLET YOLUMUZU AÇACAK, BİZ İHRACAT YAPACAĞIZ

Türkiye’den Çin’e yapılan ihracatın çeşitlenebilmesi için devletler arası diyalogun önemine temas eden Eskinazi, “Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanlarımızdan Çinli mevkidaşlarıyla yaptıkları toplantılarda Türkiye’nin Çin’e ihracat yapabileceği güçlü olduğu ürün gruplarının ihraç izinlerinin alınması için talepte bulunmalarını istiyoruz. Çin’de network çok önemli. Çin pazarında tek güç olarak hareket eden ülkelerin başarılı olduklarını görüyoruz. Biz de bu şekilde başarılı olabiliriz.” diye konuştu.

Çin’in ihracatçı kimliği yanında ithalatçı kimliğininde ağır bastığını dillendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin ekonomisinin covid-19 salgını sonrasında toparlanma sancıları çeksede 3,3 trilyon dolarlık ihracata karşılık 2,6 trilyon dolar ithalat yaptığına dikkati çekti.

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret dengesine de vurgu yapan Eskinazi, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Elçi Müsteşarı Dr. Liu YUHUA ve Başkatip Robert Can Li’yi Ege İhracatçı Birlikleri’nde ağırladıklarını belirterek, ileriye yönelik verimli bir iş birliğinin taşlarını döşediklerini vurguladı.