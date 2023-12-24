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Egeli ihracatçılar 2024 yılında fuardan fuara koşacak

EKONOMİ 24.12.2023, 09:19
Egeli ihracatçılar 2024 yılında fuardan fuara koşacak

Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılında 13 fuara milli katılım, 13 sektörel ticaret heyeti düzenleyecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye 2023 yılında 18,5 milyar dolar ihracat dövizi kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında dünyanın dört bir tarafında düzenlenecek fuarlarda Türk ihraç ürünlerini tanıtacak, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonlarıyla ihracatçılarımızla ithalatçıları ikili iş görüşmelerinde buluşturacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle A sınıfı fuar organizatörleri arasında yer alan Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında 85 yıllık deneyimiyle hazırgiyimden organiğe, gıdadan saraciyeye, mermerden ayakkabıya 13 uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirecek.

Gıda sektörlerinde ikisi organik 5, hazırgiyim sektöründe 4, ayakkabı ve saraciye sektöründe 2 ve doğaltaş sektöründe 2 olmak üzere 13 fuarda Türk ihraç ürünlerinin pazarlamasını yapacaklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, fuarlar yanında şimdiden 13 sektörel ticaret heyeti planladıklarını, 2024 yılı içinde sektörel ticaret heyetlerinin artması için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin ihracatının güçlü olduğu Avrupa ülkeleri yanında, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu pazarlara yöneldiklerinin altını çizen Eskinazi, “En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nde 3 tanesi Almanya’da, ikişer tanesi Fransa ve İtalya’da olmak üzere 7 fuarda yerimizi alacağız. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında hedef pazarlarımız olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 2, Çin’de 2, Güney Kore ve Japonya’da 1’er fuara milli katılım organizasyonu yapacağız. 2024 yılında yapacağımız pazarlama çalışmalarıyla 20 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

İLK FUAR İTALYA’DA GARDA FUARI OLACAK

Egeli ihracatçıların 2024 yılında katılacağı ilk fuar, 13-16 Ocak 2024 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı olacak.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Garda Fuarına 37 ayakkabı ve saraciye firmasıyla katılacaklarını, Avrupa’daki resesyona rağmen pazarda var olmaya devam edeceklerini, 15-18 Haziran 2024 tarihlerinde Garda’da ikinci kez 37 firmayla yerlerini alacaklarının altını çizdi.

Son 2 yıldır Kazakistan’a yönelik düzenledikleri sektörel ticaret heyetiyle Kazakistan pazarında güç kazandıkları bilgisini paylaşan Zandar, “Kazakistan'a yaptığımız sektörel ticaret heyetlerinin olumlu sonuçlarını alıyoruz. Kazakistan’daki ikili iş görüşmelerinde Özbekistanlı ithalatçılarda katılıyor. Özbekler açısından Kazakistan bir alışveriş merkezi. Kazakistan ve Özbekistan’da 2022 yılının 11 aylık döneminde Türkiye geneli 38 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılının aynı döneminde yüzde 37’lik artışla 52 milyon dolara yükseldi. O bölgeye normalde Ege'den çok mal gitmiyordu. Şimdi daha çok firma çalışmaya başladı. Kazakistan ve Özbekistan’a ihracatımız 100 milyon doları aşabilecek konumda. Bu fırsatı değerlendirmek için 2024 yılı Mart ayında tekrar orada olacağız. 2024 yılı Mayıs ayında ise; ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon ihracatçılarımızla Suudi Arabistan’a yönelik bir sektörel ticaret heyeti düzenlemek için fizibilite çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

TÜRK LEZZETLERİ JAPONYA, ABD, ALMANYA VE ÇİN’DE TANITILACAK

Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatının yüzde 22’lik dilimini yaparak gıda ihracatında lider olan Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılında 4 ülkede 5 fuarda Türk lezzetlerinin tanıtımını yapacak.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında gıda sektörlerinin ihracat hedeflerine ulaşması için Japonya, ABD, Almanya ve Çin’de 5 fuara Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını dillendirdi.  

Gıda ihracatçılarının ilk durağının Almanya’da 13-16 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olan Biofach Fuarı olacağını ifade eden Uçak, “5-8 Mart 2024 tarihlerinde Japonya’da Foodex Fuarı’na 52 firmamızla katılacağız. ABD’de önce, 14-16 Mart 2024 tarihlerinde ABD’de Californiya’da Natural Products Expo West Fuarı’nda sonrasında 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’taki Summer Fancy Food Fuarı olacak. 5-10 Kasım 2024 tarihlerinde Çin İthalat Fuarı ile 2024 yılındaki Milli Katılım Organizasyonlarımızı tamamlayacağız. Fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle 2023 yılında 7,4 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımızı 2024 yılı sonunda 8,5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

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