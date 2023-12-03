Egeli ihracatçılar 1,5 milyar doları ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri kasım ayında ihracatını yüzde 2’lik artışla 1 milyar 549 milyon dolara taşıdıİZMİR (İGFA) -Ege İhracatçı Birlikleri’nin 11 aylık ihracatı yüzde 1’lik artışla 16 milyar 692 milyon dolar, son 1 yıllık ihracatı da yüzde 1’lik artışla 18 milyar 353 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege Bölgesi’nde sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3’lük artışla 773,7 milyon dolardan, 794,8 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü de ihracatını yüzde 3’lük gelişimle 649 milyon dolardan 672 milyon dolara yükseltti. Egeli maden ihracatçıları kasım ayında 82,3 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği kasım ayında 205,5 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği altında zirvedeki yerini korurken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 146 milyon dolarlık ihracat performansıyla zirve ortağı oldu.

Su ürünleri sektörünün ihracatını domine ettiği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 134,3 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde en çok ihracat yapan üçüncü birlik olurken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kasım ayında ihracatını yüzde 20’lik artışla 93,4 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkardı.



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kasım ayında ihracatını yüzde 70’lik artışla 64 milyon dolardan 109 milyon dolara yükseltirken, Kasım ayında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. En büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği’ndeki ekonomik resesyon sonrasında ihracatta gerileme yaşayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ihracatı kasım ayında yüzde 15’lik düşüşle 110 milyon dolardan 94 milyon dolara indi.



Ekonomik resesyonda kan kaybı yaşayan bir diğer birlik olan Ege Maden İhracatçıları Birliği, kasım ayında 82,2 milyon dolar ihracatı kayda aldı. EMİB’nin 2022 yılı kasım ayındaki 99,5 milyon dolarlık ihracatı yüzde 22 erime yaşadı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği kasım ayında 69,4 milyon dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin kasım ayı ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat artış rekortmeni olan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği kasım ayında da başarılarına yen bir halka ekledi. ETHİB ihracatını yüzde 41’lik artışla 36 milyon dolardan 51 milyon dolara çıkarırken yıllık ihracatta 490 milyon dolara ulaştı.