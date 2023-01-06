Egeli ihracatçı 'mevcudu koruma' hedefinde

2022 yılı ihracat performansı değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılının ülke açısından 'kayıp yıl' olacak görüntüsü sergilediğine dikkati çekerek, hedeflerinin 'mevcudu korumak' olacağını kaydetti.İZMİR (İGFA)- Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılında yüzde 12 artışla 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza attı. 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi ihracatını artırırken, 3 tane Birlik ise geçen seneki performansının gerisinde kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılı ihracat performansı değerlendirme toplantısında, bugünkü döviz kuru ihracatı değil, ithalatı destekler noktada olduğunu belirterek, "Ülkemizin bu olumsuz atmosferi yaşamaması için tek çare döviz kurlarının artması olacaktır" mesajını verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılı için 'altın yıl' ifadesini kullandığını anımsatarak, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız, bizler için manevi açıdan çok değerli olan 2023 yılı için maalesef olumlu bir tanımlama yapamıyoruz. 2023 yılı ihracatçılarımız ve ülkemiz açısından 'kayıp yıl' olacak bir görüntü sergiliyor" dedi.

Dünya ekonomilerindeki büyüme rakamlarının, 2022 büyüme rakamlarının gerisinde kalacağı beklentisi, toplumsal huzuru bozar hale gelen enflasyon rakamlarının yanı sıra işçilik, enerji, hammadde fiyatlarındaki artışın kendilerinin rekabetçi olmasını engellediğini belirten Birlik Koordinatör Başkanı Eskinazi, "İhracatçı bugün fiyat tutturamaz, sipariş kabul edemez noktada. Bugün pek çok iş insanımız fabrikaları açık kaldığında mı, kapattıklarında mı daha az zarar edeceklerinin hesaplarını yapıyor. 2023 yılının zor geçeceğinin sinyallerini 2022 yılının ikinci yarısında alıyorduk ve sizlerin aracılığıyla dillendiriyorduk. 2022 yılının ilk yarısında ihracatımız yüzde 21 artmışken, 2022 yılının ikinci yarısında ihracatımızı sadece yüzde 4 artırabildik. Pekçok sektörümüzün ihracatın 2022 yılının ikinci yarısında eksileri gördü. 2023 yılının daha zor geçeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Döviz kurunun sabit kalması enflasyonu kontrol altına alıyor yaklaşımının gerçekçi olmadığını gördüklerini belirten Eskinazi, 2023 yılı için bir hedef koyamadıklarını açıkladı.

Eskinazi, 2023 yılında hedeflerinin mevcudumuzu korumak olacağını söyledi.

"İhracatçı fiyat tutturamayacağı için ihracat yara alacak" diyen Eskinazi, değerlendirmesinde, "İhracatın yara aldığı noktada özellikle tarım ürünlerimizin gerçek değerini bulması olanaksız. İhracatçımızın yaşayacağı kayıplar, Türkiye’nin kayıpları olarak karşımıza çıkacak. Bugünkü döviz kuru ihracatımızı değil, ithalatı destekler noktada. Döviz kurunun sabit kalması enflasyonu kontrol altına alıyor yaklaşımının da gerçekçi olmadığını 2022 yılında yaşayarak gördük” ifadelerini kullandı.