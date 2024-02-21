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Egeli doğal taş ihracatçılarından dev iş birliği

EKONOMİ 21.02.2024, 10:26
Egeli doğal taş ihracatçılarından dev iş birliği

Dünyanın dört bir tarafında prestijli projelere imza atan, yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore pazarında büyümek isteyen Türk doğal taş ihracatçıları Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla çıkartma yaptı.İZMİR (İGFA) - Güney Koreli müteahhitlerin yaptığı binalarda Türk doğal taşlarının daha fazla kullanılması için harekete geçen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-24 Şubat tarihlerinde Seul’de düzenlenecek olan Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla çıkartma yaptı.

KİNTEX Fuarı’nın ilk günü Güney Koreli mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, müteahhitler ve ithalatçıların yayında dünyanın dört bir tarafından gelen sektör paydaşları Türkiye pavyonuna yoğun ilgi gösterdi.

İhracatta pazarlama faaliyetlerini maraton koşusuna benzeten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş sektörü olarak dünyanın her tarafındaki fuarlarda güçlü bir şekilde yerlerini aldıklarını, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonlarıyla ihracatçılarımızla ithalatçıları bir araya getirdiklerini dile getirdi.

HEDEFİMİZ İHRACATTA TEKRAR ARTIŞA GEÇMEK VE 2 MİLYAR DOLARI AŞMAK

“2024 yılına yoğun bir tanıtım faaliyetleriyle giriş yaptık” diyen Alimoğlu, “21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında “Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti”mizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Londra Business Design Center’da 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Surface Design Show Fuarında yerimizi aldık. Bugün Güney Kore’de KINTEX Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu ilk kez düzenliyoruz. 16-19 Mart 2024 tarihlerinde dünyanın en büyük doğal taş ve teknolojileri fuarı olan Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda EMİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla 55 Türk firmamız yerini alacak. 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları İzmir’de MARBLE Fuarı’nda ağırlayacağız. Amacımız doğal taş ihracatında 2023 yılındaki gerilemeyi durdurmak ve 2024 yılında ihracatımızı 2 milyar doların üzerine taşımak” şeklinde konuştu.

Türk taşlarının bakteri barındırmadığı için özellikle pastanelerde tezgâh olarak kullanıldığı bilgisini veren EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin, Güney Koreli müteahhitlere, “Türk doğal taşlarımızın projelere uygunluklarını akredite laboratuvarlarda test edebilirsiniz. Sıcaklık, donma, water, absorbation testleri yapılıyor” diye seslendi.

Sezgin sözlerini şöyle tamamladı; “Hangi taş nerede kullanılır tüm üyelerine özel projelerimizden bahsedebiliriz. Taşlarımız yüksek kaliteli. Güney Kore’nin 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithalatından bugüne kadar 7 milyon dolarlık pay aldık. Hedefimiz bu payı kısa vadede 100 milyon dolara çıkarmak.”

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