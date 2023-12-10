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Egeli balıkçılar ihracatta 1 milyar doları aştı

EKONOMİ 10.12.2023, 09:17
Egeli balıkçılar ihracatta 1 milyar doları aştı

Egeli balıkçıların 11 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2022 yılının 11 aylık diliminde 984 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılının aynı döneminde yüzde 6’lık artışla 1 milyar 40 milyon dolara taşıdı.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’nde 1 milyar dolar barajını geçen ilk gıda ürünü su ürünleri oldu.

Su ürünleri sektörü, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde gıda ürünleri arasında 1 milyar dolar barajını geçen tek ürün grubu olurken, EİB’nin 2023 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği 5 milyar 180 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatından yüzde 21 pay aldı.

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ HER ÜÇ BALIKTAN İKİSİNİ EGELİ BALIKÇILAR İHRAÇ ETTİ

Türkiye, 2023 yılının ocak – kasım döneminde 1 milyar 540 milyon dolarlık su ürünleri ihraç ederken, her üç balıktan ikisini Egeli balıkçılar yapma başarısı gösterdi.

Egeli su ürünleri yetiştiricilerinin son 25 yılda su ürünleri yetiştiriciliğine büyük yatırım yaptıklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2000’li yılların başından itibaren artan kapasitesiyle birlikte ihracatta her yıl yeni rekorlar kırdıklarını, ihracatın yıldız sektörleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

2000 yılında 59 milyon dolar olan su ürünleri ihracatlarının 2023 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 40 milyon dolara ulaştığını aktaran Girit, 2023 yılını Ege Bölgesi’nde 1 milyar 150 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla kapatmayı hedeflediklerini, Türkiye genelinde de 1,7 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıracaklarını söyledi.

Su ürünleri ihracatında levreğin 445 milyon dolarla lider ürün olduğu bilgisini paylaşan Girit, “Çipura ihracatından 346 milyon dolar, Türk somonu ihracatından 149 milyon dolar, alabalık ihracatımız 60 milyon dolar, diğer su ürünleri ihracatımız 40 milyon dolar oldu” şeklinde konuştu.

İTALYA, İNGİLTERE VE RUSYA İLK ÜÇ ÜLKE OLDU

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, su ürünleri ihracatlarında İtalya’nın 130 milyon dolarla birinci ülke olduğunu, İtalya’yı 128,6 milyon dolarla İngiltere ve 127 milyon dolarla Rusya Federasyonu’nun izlediğini paylaştı. Egeli balıkçılar Hollanda’ya 108 milyon dolarlık, Yunanistan’a 91 milyon dolarlık su ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

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