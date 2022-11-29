Ege’de tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye’de tarım ihracatının zirvesindeki Ege İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık dönemde tarım ihracatını yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara taşıdı.İZMİR (İGFA) - Türk tarımını 24-27 Kasım’da yaklaşık 40 ülkeden 500'e yakın firmanın katıldığı 9’uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı'nda tanıtan Ege İhracatçı Birlikleri, Fuara 36 metrekarelik info stantla katılım sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesinin tarım ürünleri ihracatçılarının kümelenmesi olduğunu söyleyen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, “Ege Bölgesi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına gerçekleştiriyor. Su ürünleri, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, baharatlar, odundışı orman ürünlerinde Türkiye’nin ihracat lideriyiz. 168 ülkeye gerçekleştirdiğimiz tarım ihracatımızda Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ilk üçte yer alıyor. Helal Expo, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri ile dış ticaretimizi artırmada kilit bir rol üstleniyor. 7 tarım birliğimizle Helal Expo Fuarı’na ikinci kez katılıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Girit, Ege Bölgesi’nin organik üretim ve ihracatta, sürdürülebilirlikte öncü olduğunu vurguladı.

EİB’nin bünyesindeki 6 tarım birliğinin Sürdürülebilirlik UR-GE projesine başladığını açıklayan Girit, “Helal pazarın dünyada 7 trilyon dolarlık hacmi var. Dünyada helal pazarı domine eden 39 ülkeden gelen yabancı alıcılara Türkiye’nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu tarım ürünlerinin hem tadımını gerçekleştirdik hem de sürdürülebilirlik projelerimizle ilgili bilgi verdik. EİB’nin son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatımız yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. Fuarda karşılaştığımız yoğun ilgi 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefimize çok yaklaştığımızı gösterdi" diye konuştu.