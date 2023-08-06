Ege Serbest Bölgesi'nden rekor ihracat

Ege Serbest Bölgesi, üç yıldır yakaladığı yüksek ivmeli büyüme trendini Temmuz ayında da sürdürmeyi başardı. Önceki yılın aynı ayına göre Türkiye’nin ihracatının yüzde 8,4 oranında artığı Temmuz ayında Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33 gibi rekor bir seviyede arttırdı.İZMİR (İGFA) - Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye’nin ihracatı neredeyse aynı kalırken Ege Serbest Bölgesi aynı dönemde ihracatını yüzde 14,35 arttırarak 1.5 milyar doların üzerine çıkardı.

Türkiye’nin en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştiren serbest bölgesi olan Ege Serbest Bölgesi, 2023’ün ilk 7 ayında ticaret hacmini ve ihracatını rekor seviyede arttırdı.

Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 2.9 milyar dolar olan toplam ticaret hacmini 2023’ün aynı döneminde yaklaşık 302 milyon dolar arttırarak 3.2 milyar doların üzerine çıkaran Ege Serbest Bölgesi, kaydettiği büyümenin büyük bölümünü ihracat artışından sağladı. Temmuz ayı ihracatı önceki yıla göre yüzde 33 artışla 194 milyon doları aşarken, yılın 7 ayındaki ihracat toplamı ise 1 milyar 560 milyon doları buldu.

YÜKSEK İHRACATA KARŞILIK DÜŞÜK İTHALAT

Yılın 7 ayında Ege serbest Bölgesi'nden yapılan ihracattaki yüzde 14,35 oranındaki artışa karşılık, bölgeye yapılan ithalattaki artış ise yüzde 1’in biraz üzerinde gerçekleşti.

Ege Serbest Bölgesinin 7 aylık verilerini değerlendiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, uzun yıllardır olduğu gibi Bölgenin Türkiye’nin dış ticaret dengesine artı değer kazandırmaya devam ettiğini vurguladı. Dr. Faruk Güler, Ocak-Temmuz döneminde küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle Türkiye’nin ihracatı aynı kalırken, ithalatın artması nedeniyle dış ticaret dengesindeki açığın olumsuz etkilendiğini, bu nedenle Ege Serbest Bölgesinde bu dönemde oluşan dış ticaret fazlasının ekonomiye katkısının daha da büyük olduğunun altını çizdi.

Bölgenin ticaret hacminde ve ihracatında Temmuz ayında kaydedilen yüksek artış oranlarının küresel ticaretteki durgunluk döneminde gerçekleştiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, “Dünya Ticaret Örgütünün “Dünya Ticareti İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu”nda da belirtildiği gibi; 2022 yılında küresel ticaretteki cılız da olsa büyümeye karşılık, jeopolitik gerilimler, inatçı yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların tüketim ve yatırımları baskılamasından kaynaklı olarak bu yıl küresel ticaret önceki yıldan daha kötü bir performans gösteriyor. Aslında, Covid-19 pandemisinin ardından Ukrayna’daki savaş, enflasyon, parasal sıkılaşma ve iyice yaygınlaşan borç sıkıntılarıyla birlikte 2020 yılından itibaren küresel ticarette başlayan yavaşlama üç yıldır devam ediyor. Buna rağmen Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmini 2021 yılında yüzde 21.56 ve 2022 yılında yüzde 13.49 arttırabildi. Son iki yıldaki ihracat artışı ise yüzde 16 ve yüzde 10 gibi çift hanelerde gerçekleşti. Rakamların da gösterdiği gibi bölgemiz son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardı” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHRACAT PAZARINDA DARALMA DERİNLEŞTİ

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinin yurt dışı satışlarının Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesinde daralmanın derinleştiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, Dünya Ticareti İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu’na göre Euro Bölgesi fabrika çıkış fiyatlarında 14 yılın en sert düşüşü yaşandığına vurgu yaptı.

"İmalat PMI verileri, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu blokta faiz artışları ve enflasyon nedeniyle zayıflayan talebe bağlı olarak daralmanın derinleştiğine işaret ediyor" diyen Dr. Güler, "Almanya’da da imalatta daralma derinleşiyor. Hem üretim hem yeni siparişler hem de fabrika çıkış fiyatlarında sert düşüşler oldu. Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Polonya, Japonya, Güney Kore ve Tayvan da Temmuz ayında imalatları daralan ülkeler oldu" dedi.