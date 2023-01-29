Ege'nin ihracatı 31 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı.İZMİR (İGFA) - TÜİK verilerine göre Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci il olan İzmir yüzde 16 artışla 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 54’ünü gerçekleştirdi.

Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, İzmir’in ihracatına 3 milyar 28 milyon dolarlık katkı sağladı. 2022 yılında Manisa 5,1 milyar dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli yüzde 2 yükselişle 4,5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

BALIKESİR’DE 1 MİLYAR DOLARA RAMAK KALDI

Aydın ve Muğla 2022 yılında 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı. Ege Bölgesi ihracatına Aydın yüzde 16 artışla 1,1 milyar dolar, Muğla yüzde 27 artışla 1 milyar dolar, Balıkesir yüzde 17 ivmeyle 934 milyon dolar, Kütahya yüzde 18 artışla 460 milyon dolar, Uşak yüzde 15 gelişimle 426 milyon dolar, Afyonkarahisar yüzde 5 artışla 401 milyon dolar katkı sağladı.

2022 yılında Ege Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni yüzde 27’lik sıçramayla Muğla oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılında yüzde 12 artışla 18 milyar 297 milyon dolarlık ihracata imza attı. Demir ve Demirdışı Metaller Sektörümüz 2,56 milyar dolar, Kimya sektörümüz 2 milyar 81 milyon dolarla 2 milyar barajını geçen sektörler oldu. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörümüz 1,62 milyar dolar, Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri Sektörümüz 1,25 milyar dolar, Maden Sektörümüz 1,2 milyar dolar, Otomotiv Yan Sanayi Sektörümüz 1 milyar 17 milyon dolar, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörümüz 1 milyar 1 milyon dolar ihracatla 1 milyar dolar barajını geçtiler.

EİB’te İhracatçı Birliği olmayan diğer sektörlere bakıldığında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, 2022 yılını yüzde 13 artışla 2 milyar 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı. Taşıt araçları ve yan sanayi yüzde 20 artışla 1 milyar dolar, elektrik elektronik sektörü 710 milyon dolar, makine ve aksamları 512 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 651 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 368 milyon dolar, gemi ve yat sektörü yüzde 40 artışla 49 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 239 artışla 311 milyon dolar, halı sektörü 60 milyon dolar, fındık ve mamulleri sektörü 24 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 84 artışla 6 milyon dolar, değerli maden ve mücevherat ise yüzde 144 artışla 1,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB’te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörler 2022 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

EGE AVRUPA ÜLKELERİNDEN UZAK DOĞU’YA İHRACAT YAPIYOR

İzmir ve Manisa’nın ihracatında Almanya, Denizli’nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın’ın ihracatında İspanya, Muğla’nın ihracatında Rusya, Balıkesir’in ihracatında Irak, Kütahya’nın ihracatında İtalya, Uşak’ın ihracatında Çin, Afyonkarahisar’ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında EİB bünyesindeki 12 İhracatçı Birliği'nin 9'unun ihracatını arttırdığını söyledi.

İki tane Serbest Bölgenin İzmir’i en çok ihracat yapan ikinci il konumuna taşıdığını vurgulayan Eskinazi, “Bölgemizin 2022 yılında ihracatı yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. Bu ihracata en fazla katkı koyan ilk üç ilimiz İzmir, Manisa, Denizli oldu. 5 ilimiz milyar dolar barajını geçti. 2023’de bu başarıya Balıkesir’in de katılmasını bekliyoruz. Bugüne bugün Türkiye’de 13 il 3 milyar dolar üstü ihracat yapıyor. İki Serbest Bölgemiz 3 milyar 28 milyon dolar ihracat rakamıyla 68 ili geçmiş durumda. 2022 yılında Menemen ve Bergama ile iki yeni serbest bölge daha kazanmış olduk. 4 serbest bölge ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan Bölgesi konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.