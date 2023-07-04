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Ege'nin 6 aylık ihracatı 15,5 milyar doları aştı

EKONOMİ 04.07.2023, 17:43
Ege'nin 6 aylık ihracatı 15,5 milyar doları aştı

Dokuz günlük bayram tatili ihracat rakamlarında gerilemeyi beraberinde getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin Haziran ayı ihracatı yüzde 5,3’lük düşüşle 1 milyar 694 milyon dolardan 1 milyar 604 milyon dolara indi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 3 tanesi, 2022 yılı haziran ayı performansını aşarken, 9 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı.

Haziran ayında Egeli sanayi ürünleri ihracatçıları 945 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, tarım sektörleri 570 milyon dolarlık, madencilik sektörü ise; 89 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Haziran ayında 235 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 138 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 117 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.
 
2023 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2023 yılının ilk yarısında 9 milyar 207 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2022 yılının ocak-haziran dönemindeki 9 milyar 251 milyon dolarlık ihracat performansının 44 milyon dolar gerisinde kaldı.

2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2022 yılı haziran ayında 17,3 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı haziran ayında yüzde 283’lük artışla 66,3 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 21’lik artışla 29,9 milyon dolardan 36,1 milyon dolara çıkardı ve ihracat artışında ikinci sektör oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 75 milyon dolar olan ihracatını 76 milyon dolara yükseltti ve ihracatını artırmayı başaran üç sektör arasında yer buldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği haziran ayında yüzde 18’lik kan kaybı yaşadı ve 93 milyon dolarlık ihracata imza attı. EYMSİB’in 6 aylık ihracatı yüzde 8’lik artışla 550 milyon dolardan 595 milyon dolara, son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 6’lık yükselişle 1 milyar 222 milyon dolardan 1 milyar 291 milyon dolara ilerledi.

Sektöründe Türkiye lideri Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği haziran ayında 66,8 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, kuru meyve sektörünün 6 aylık ihracatı yüzde 6,5’luk artışla 392 milyon dolardan 417 milyon dolara çıktı.

Haziran ayında; Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 63,4 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 63 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

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