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Ege'nin 10 aylık dış ticaret fazlası 8 milyar doları aştı

EKONOMİ 01.12.2023, 15:27
Ege'nin 10 aylık dış ticaret fazlası 8 milyar doları aştı

Ege Bölgesi, 2023 yılının 10 aylık döneminde 25 milyar 796 milyon dolarlık ihracat yaparken ithalatı 17 milyar 683 milyon dolarda kaldı. Ege Bölgesi 10 aylık dönemde 8,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 146 oldu.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’nin 2022 yılı ocak-ekim döneminde ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 143 olarak kayıtlara geçmişti. Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 3 gelişim gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Ege Bölgesi Cumhuriyetimizin 100. yılının 10 aylık döneminde 43,5 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşırken, Ege Bölgesi’ndeki 9 ilde dış ticaret fazlası vermeyi başardı.

Ege Bölgesi’nin ihracat ve ithalatta amiral gemisi İzmir 2023 yılının 10 aylık döneminde 14 milyar 196 milyon dolarlık döviz getirisiyle Türkiye’de en çok ihracat yapan ikinci il konumunu korurken, aynı zaman aralığında ithalatı 10 milyar 845 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. İzmir her 100 dolarlık ithalatına karşılık 131 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. İzmir’in dış ticaret hacmi 25 milyar 41 milyon dolara ulaştı.

İzmir’in ihracatında öne çıkan sektörler 1 milyar 782 milyon dolarla kimya, 1 milyar 325 milyon dolarla çelik-demir ve demirdışı metaller, 1 milyar 146 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü oldu.

MANİSA 1 MİLYAR 601 MİLYON DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Türkiye’de en çok ihracat yapan iller sıralamasında sekizinci basamağın sahibi, elektrik-elektronik, iklimlendirme, otomotiv endüstrisi ve gıda sektörlerinin güçlü ihracatta güçlü olduğu şehzadeler şehri Manisa, 2023 yılının 10 aylık diliminde 2 milyar 972 milyon dolar ithalata karşılık 4 milyar 573 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Manisalı ihracatçılar 1 milyar 601 milyon dolarlık dış ticaret fazlalığı sağladı.

DENİZLİ’NİN İHRACATINDA HAZIRGİYİM LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ev tekstilinin başkenti Denizli 2023 yılının ocak – ekim döneminde 3 milyar 487 milyon dolarlık mal ihracatı yaparken, ithalatı 1 milyar 938 milyon dolar olarak kayıtlarda yerini aldı. Denizli’nin 10 aylık dış ticaret fazlası 1 milyar 550 milyon dolar olarak göze çarparken, ihracatta lider sektör 2023 yılında kan kaybı yaşamasına karşın 932 milyon dolarlık performansla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Elektrik ve elektronik sektörü 679 milyon dolar, demir ve demirdışı metaller sektörü 494 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Öte yandan Ege Bölgesi illeri Aydın, Balıkesir ve Muğla 10 aylık performanslarına göre 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar sınırını geçme sinyalleri veriyor.

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