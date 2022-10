Ege Migider, Muşlu iş insanlarını buluşturdu

Ege Muşlu İşadamları ve Girişimciler Derneği (Ege Migider), Karabağlar’daki yeni binasında toplandı.İZMİR (İGFA) - Ege Migider yönetim kurulunun katıldığı toplantıda dernek faaliyetleri ele alındı.

Ege Migider Başkanı Ahmet Öznur toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ege Migider Başkanı Ahmet Öznur, “Mayıs’taki genel kurul sonrası başkan seçildim. Derneğimizin merkezini Karabağlar Yeşillik Caddesi’ne taşıdık. Dernek olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Amacımız Muşlu iş insanlarıyla, hemşehrilerimizle bir arada güzel işlere imza atmak. Muşlu hemşerilerimize faydalı olmak istiyoruz. 5 yıl önce kurulduk. Önümüzdeki zamanlar için güzel faaliyetler planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Ege Migider olarak kurulduğumuz günden bu yana duruşumuz hep istikrarla ileri gitmek üzerine oldu. Her türlü fikre, görüşe, bakış açısına hoşgörü ile eşit mesafede durup memleketimizin her insanını ayrı ayrı sevip saydık. Derneğimizin yönetimini oluşturan değerli üyelerimizin de bu düsturda olduğunu ve her birinin derneğimize ayrı değerler kattığını biliyorum. İşlerinde ve sosyal çevrenizde başarılı, ismini kanıtlamış kıymetli üyelerimiz ile derneğimizi diğer derneklerden farklı bir konuma getirdik. Bu konumu elbirliği ile koruyup yücelteceğimize inancım sonsuzdur. Amacımız daha da büyüyüp ilerlemek. Büyümekten kastım da derneğimizi daha da genişletip, maddi ve manevi olarak büyümektir. Esas hedefimiz birlikte işler yapıp, ortaklıklar kurup, güç birliği yapıp, memleketimize ve insanımıza daha faydalı işler yapmaktır. Bu hedef doğrultusunda hepimize sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.