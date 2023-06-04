Ege ihracatçılarının tarım ihracatı 8 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), mayıs ayında ihracatını yüzde 14’lük artışla 1 milyar 377 milyon dolardan 1 milyar 565 milyon dolara taşıdı.İZMİR (İGFA) - EİB’nin 2023 yılının ocak-mayıs döneminde ihracatı yüzde 1’lik artışla 7 milyar 609 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 3’lük artışla 17 milyar 760 milyon dolardan 18 milyar 314 milyon dolara ilerledi.

Mayıs ayında Türkiye’nin ihracatı da yüzde 14’lük artışla 21,7 milyar dolara ulaştı.

2022 yılı mayıs ayında Ramazan Bayramı olması dolayısıyla 4 iş günü kaybı yaşandığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılı mayıs ayındaki ihracat artışında 4 işgünü farkının etkili olduğunu söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatının yüzde 6’lık artışla 782 milyon dolardan 831 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Başkan Eskinazi, “Tarım sektörlerimizin ihracatı ise; yüzde 26’lık artışla 503 milyon dolardan 634 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz 2023 yılında 5 aydır yüzümüzünü güldürüyor, ortalama ihracat artış hızının hep üzerinde performans ortaya koyuyor. Tarım sektörlerimizin EİB’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 33’ten, yüzde 40’a çıktı. Tarım sektörlerimiz bu grafiklerini korudukları takdirde son 1 yıllık dönemde 7 milyar 247 milyon dolara ulaşan ihracatlarını 2023 yılı sonunda 8 milyar dolara taşıyacaklar” diye konuştu.

Bu arada su ürünleri sektörünün ihracatında lokomotif olduğu Muğla, mayıs ayında yüzde 53’lük ihracat artış hızıyla ihracatını 72 milyon dolardan 110 milyon dolara taşıdı.

2023 yılında başarılı bir grafik ortaya koyan Balıkesir mayıs ayında ihracatını yüzde 38 artırarak 68 milyon dolardan 94 milyon dolara ilerledi.

Aydın’ın ihracatı 72,8 milyon dolardan 84 milyon dolara yükselirken, Kütahya, Uşak ve Afyon’un ihracat rakamları 2022 yılı mayıs ayının gerisinde kaldı. Kütahya ihracatta 12’lik kan kaybı yaşarken ihracatı 43,4 milyon dolardan 38,5 milyon dolara indi.