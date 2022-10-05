Ege ihracatçılarından Eylül'de 1 milyar 507 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri, Eylül ayında ihracatını yüzde 1,6 artırarak 1 milyar 507 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, son bir yıllık dönemde yüzde 17 ivmeyle 18 milyar 188 milyon dolarlık ihracata imza attı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 15,9 yükselterek 13 milyar 698 milyon dolar rakamına ulaşan EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 17 ivmeyle 18 milyar 188 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 193 milyon dolar ihracatla zirvedeki sağlamlaştırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 40 artışla 81 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak Eylül ayında ihracatını en fazla artıran Birlik oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 22 artışla 141 milyon dolar ihracatla ikinci sıradaki yerini korudu.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliği bulunmayan kimya sektörü Eylül ayında gerçekleştirdiği 131 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan dördüncü sektör oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 114 milyon dolar ihracatla, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 110 milyon dolar ihracatla Eylül ayını geride bıraktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 11 artışla 107 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği 80 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Eylül ihracatını yüzde 1,5 artışla 71 milyon dolara taşıdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 29 ilerleterek 30 milyon dolara çıkardı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 33 ivmeyle 24 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 22 artışla 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

EİB’te İhracatçı Birliği olmayan diğer sektörlere bakıldığında; taşıt araçları ve yan sanayi yüzde 11 artışla 91 milyon dolar, elektrik elektronik sektörü yüzde 3,7 artışla 68 milyon dolar, makine ve aksamları 48 milyon dolar, iklimlendirme sanayi yüzde 3,8 artışla 47 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 27 milyon dolar, gemi ve yat sektörü yüzde 308 artışla 21 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 53 artışla 6,9 milyon dolar, halı sektörü 5,9 milyon dolar, fındık ve mamulleri sektörü ise 1,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü de dahil edildiğinde EİB’te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörlerin Eylül ayında ihracatı 450 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Eylül ayında 7 Birliğin ihracatını artırdığını 5 Birliğin ise geçen seneki performansının gerisinde kaldığını açıkladı.