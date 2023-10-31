Ege İhracatçıları sürdürülebilir gıda sistemi için masada

Tarım ürünleri ihracatının lideri EİB sürdürülebilir gıda sistemi için çalışıyorİZMİR (İGFA) - Sürdürülebilirlikte öncü Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 Tarım Birliği, sürdürülebilir gıda sistemi oluşturmak adına yaptığı çalışmalarını daha ileri taşıyabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile masaya oturdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’nin gıda ve organik ürün ihracatının lideri olan yıllık 7,3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri olarak 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak ve gıda sistemimizin iyileştirilmesi için bütün paydaşlarımızla sıkı temas halindeyiz. Bu kapsamda ulusal bir yol haritası belirlemek için pestisitler, biyoteknik mücadele, sözleşmeli tarım gibi sürdürülebilir gıda sistemini baz alan net hedefler içeren önerilerimizi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile istişare ettik. Tarım ve Orman Bakanımız da sözleşmeli tarım modeline geçiş için son hazırlıkların yapıldığını, bu uygulama başladığında üretimin kontrollü bir şekilde gerçekleşeceğini, kalıntı konusunda da önemli adımlar atılacağını dile getirdi.” dedi.

Başkan Uçak, “Kalıntısız ve kaliteli üretimle ihracat pazarlarımızı korumak, yeni pazar olanakları yaratmak için üreticiler, ihracatçılar, üniversitelerimiz, Bakanlıklarımız olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi ve İyi Tarım Uygulamaları Projemiz Ege İhracatçı Birlikleri olarak üreticilerimize kimyasal mücadele yerine biyoteknik mücadele için tuzaklar dağıtıyoruz. Bahçelerden numuneler alıp analiz ettiriyoruz, üreticilerimizle devamlı temas halindeyiz.” diye konuştu.

Başkan Uçak, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ihracatımızın devamlılığı için desteklere yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Tarım ürünlerinin üretiminin devamlılığı, kalıntı sorununun çözülmesi, tarım ürünleri rekoltesinin dengeli bir şekilde artması ve Uzakdoğu pazarlarına açılmamız için destekler hususunda taleplerimizi istişare ettik.” dedi.