Ege ihracatçıları 'iyi tarım uyguamalarını' Muğla'da sürdürdü

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ‘Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi’ ve ‘İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ kapsamında 5 bin Akdeniz Meyve Sineği tuzağı Ege’nin narenciye merkezi Muğla’nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen tören ile narenciye üreticilerine dağıtıldı.MUĞLA (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesinin iki yıldır Muğla’da yürütüldüğünü söyledi.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Akdeniz Meyve Sineği Tuzak Dağıtım Törenine katıldı. Etkinlik kapsamında üreticilerin sorunları da masaya yatırıldı.

İhracatçıların taleplerini aktarmak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Türkmen Türkmenoğlu, Murat Ödül, Mehmet Kırıcı, Martin Sanford, Hüseyin Vural Güleç, Sadık Demircan, Makbule Çiftçi, Vildan Akgedik, Kenan Unat, Tolga Selim Kağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nı da Muğla'da gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir tarım ve güvenilir gıda arzına dikkati çeken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “360 bin ton narenciye üreten hinterlanttayız. Zararlılarla mücadele kolay değil. Firmalarımız hassasiyet gösteriyor. Kalıntısız ilaç kullanmadan narenciyeyi koruyarak güvenilir şekilde ihraç etmek, üzerimize düşeni yapmak zorundayız. İklim krizi ve sürdürülebilir üretim için bütün üreticiler güçlerini birleştirmek zorunda.” dedi.