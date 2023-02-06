Ege İhracatçıları depo kiraladı... Malzemeleri AFAD'a teslim edecek

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 10 ilde büyük yıkıma yol açan, 81 ilde 85 milyon vatandaşımızın kalplerinde tarifi imkânsız büyük üzüntüye yol açan deprem sonrasında Türkiye’nin tek gündemi depremin yaralarını sarmak olduğunu söyledi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Uluslalararası Yardım Çağrısına çıktıkları ortamda, iş dünyası olarak bugüne kadar dillendirdikleri tüm gündemlerin ikinci hale geldiğini belirtti.

Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpındıklarını ifade eden Eskinazi, "İlk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezi talebi geldi. Bu malzemeleri bağışlayacak üyelerimizden toplamak için bir depo kiralıyoruz. Bu depoda toplanacak malzeleri AFAD koordinasyonunda, AFAD’ın istediği noktalara teslim edeceğiz. Kısa süre içinde bu konuda detaylı bir duyuruya çıkacağız" dedi.

2023 yılı içinde yapmayı hedeflediğimiz tüm projelerimizi minimumda tutarak, tüm kaynaklarımızı depremin yaralarını sarma kararı aldıklarını belirten Eskinazi, "Yapabileceğimiz maddi ve ayni yardımların boyutunu ortaya koymak için çalışıyoruz. Türkiye, bu depremin yaralarını sarmak için 100 milyarlarca lira yeni kaynağı yaratmak zorunda. Bu kaynağa ihtiyacımız olduğu evrede Hükümetimiz ve hepimiz acı ilaç içmek durumunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Hükümetimizin, bu süreçte hızlıca Uluslararası yardım çağrısında bulunması çok doğru bir adımdır. Dünya için vazgeçilmez konumda olan ülkemizin bu çağrısının hemen karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz.