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Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları'nda 'yıldızlar' ödüllendirildi

EKONOMİ 23.11.2023, 10:36
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları'nda 'yıldızlar' ödüllendirildi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları” ödül töreninde 2022 yılı deri ve deri mamulleri sektörünün toplam ihracatının yüzde 58'ini gerçekleştiren 30 firma bronz, gümüş ve altın kategorilerinde ödüllendirildi.İZMİR (İGFA) -  2022 yılı Ege Bölgesi’nden yapılan sektörel ihracatın 191,6 milyon dolara ulaştığını söyleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Ödül alan firmalarımız bu ihracatın 111,3 milyon dolarlık kısmını yüzde 58’ini gerçekleştirdi. Deri ve Deri Mamulleri sektörünün tüm üyelerini tebrik ediyoruz" dedi.

2023 yılı tüm sektörleri için kolay başlamadı gibi kolay da devam etmediğini söyleyen Zandar, "2023 yılı Türkiye geneli Ocak-Ekim döneminde deri ve deri mamullerinde yüzde 4,7 azalışla 1 milyar 621 milyon dolarlık ihracatımız var. Yaklaşık yüzde 20’lik en büyük düşüşler hammadde bazında mamul deri ve kürklerde yaşandı. Önümüzdeki dönemde ürün bazında düşüşler daha belirgin olabilir. 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya’nın yerini Rusya yüzde 54’lük yükselişle birinciliği almış durumda. Sektörümüzden Rusya fuarına katılım için daha fazla talep bekliyoruz. Avrupa Birliği genelinde yüzde 20’lere varan gerilemeler söz konusu" diye konuştu.

Başkan Zandar, “Geçtiğimiz aylarda Kazakistan’a “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenledik. Kazakistan önemli hub pazarlardan biri diğer ülkelerin ticaret merkezi konumunda. Sektörel Ticaret Heyeti bize pek çok kapı açtı. Katılım her geçen yıl artıyor. Mart’ta İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile eş zamanlı yapacağız. Deri konfeksiyon saraciye ve ayakkabı firmalarımızın daha çok verim almasını istiyoruz. Birliğimiz Avrupa ve dünyanın en önemli ayakkabı ve saraciye fuarlarından İtalya Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenliyor. Bu konuda 2019’dan beri Yönetim Kurulumuzun çok büyük emeği ve başarısı var. Pandemi döneminde dünyanın ilk dijital fuarı Shoedex2020’yi gerçekleştirdikten sonra dünyada ilk kez Türk deri ihracatçıları olarak Metaverse’de ürünlerimizi sergiledik.” dedi.

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