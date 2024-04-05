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Ege'den Çin'e ihracat yüzde 84 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) Mart ayında kayda alınan ihracat yüzde 6,7’lik kan kaybıyla 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi Lider Pazar konumundaki Almanya’ya ihracatı Mart ayında yüzde 11 geriyerek 192 milyon dolardan 172 milyon dolara düşerken, yüzde 84’lük artışla Çin ihracatta artış gösterdi

EKONOMİ 05.04.2024, 09:57
Ege'den Çin'e ihracat yüzde 84 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) Mart ayında kayda alınan ihracat yüzde 6,7’lik kan kaybıyla 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. Lider Pazar konumundaki Almanya’ya ihracatı Mart ayında yüzde 11 geriyerek 192 milyon dolardan 172 milyon dolara düşerken, yüzde 84’lük artışla Çin ihracatta artış gösterdi.İZMİR (İGFA) - Maliyet artışları sebebiyle eriyen rekabet güçlerinin ihracatta gerilemeye sebep olacağı hususunda daha önce de öngörülerini paylaştıklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikeri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “kümülatif olarak yılın ilk çeyreğinde geçen yılki ihracat performansımızı korumamız olumlu bir gelişme. 2024 yılı için hedefimiz de bu yöndeydi. Ancak, aylık bazda yaşadığımız yüzde 6,7’lik gerileme, kötü senaryonun gerçekleşmeye başladığının habercisi olabilir” dedi.

Eskinazi, “yerel seçim sürecini geride bıraktık ve önümüzdeki dört yılda başka herhangi bir seçim olmaması ekonomiyi tekrar rayına oturtabilmek için büyük bir fırsat. Seçim sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in de altını çizdiği gibi, bundan sonraki amaç Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi olmalıdır. Enflasyon kaynaklı yaşadığımız maliyet artışı, satış fiyatlarımızın döviz bazında rakiplerimiz karşısında yüksek kalmasına sebep oluyor ve yıllardır büyük bir uğraşla yer edindiğimiz pazarları kaybediyoruz.” şeklinde konuştu.

SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 10, TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 6 GERİLEDİ

Mart ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10’luk düşüşle 949 milyon dolardan 855 milyon dolara inerken, geçtiğimiz aylarda ihracatta hep artı yazan tarım sektörleri de Mart ayında ihracatta yüzde 6’lık erime yaşadı. EİB’nin tarım ürünleri ihracatı 683 milyon dolardan 642 milyon dolara geriledi. 2024 yılına fırtına gibi giren Egeli madenciler, Mart ayında da ihracatlarını yüzde 19’luk artışla 96 milyon dolardan 114 milyon dolara taşıdılar.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 4 tanesi mart ayında ihracatını artırırken, 8 ihracatçı birliği 2023 yılı mart ayı performanslarının uzağında kaldı.

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı Mart ayında ihracatta yüzde 9’luk düşüş yaşasada 236 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında zirvedeki yerini açık ara korudu. EDDMİB’in yıllık ihracatı ise 2 milyar 469 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ÇİN’E İHRACAT YÜZDE 84 ARTTI

Ege Bölgesi’nin ihracatında lider Pazar konumundaki Almanya’ya ihracatı Mart ayında yüzde 11 geriyerek 192 milyon dolardan 172 milyon dolara düşerken, ikinci sıradaki ABD’ye olan ihracatı yüzde 7 artışla 131 milyon dolardan 140 milyon dolara ilerledi. İtalya 93,4 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basağındaki yerini korudu.

EİB’den Mart ayında en çok ihracat artışı gerçekleştirilen ülkeler; yüzde 84’lük artışla Çin, yüzde 124 ile İran ve yüzde 123 ile Hırvatistan dikkati çekti. Çin’e ihracat 20,8 milyon dolardan 38,4 milyon dolara, İran’a yapılan ihracat 12 milyon dolardan 27 milyon dolara tırmandı. 2023 yılı Mart ayında Hırvatistan’a 3,9 milyon dolarlık ihracat yapmış olan Egeli ihracatçılar 2024 yılının aynı ayında Hırvatistan’a ihracatlarını 8,8 milyon dolara yükselttiler.

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