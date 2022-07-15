Ege'de AB bölgelerine ihracat yüzde 22 arttı

Yılın ilk yarısında 207 farklı ihraç pazarına ulaşan Egeli ihracatçılar, 135 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı. Avrupa Birliği'ne ihracat 2022'nin ilk yarısında yüzde 22 artış kaydetti.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’nin 2022’nin ilk yarısında 207 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 135 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyledi.

“Geleneksel ticaret ortağımız ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıyan Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2022’nin ilk yarısında yüzde 22 artışla 4 milyar 349 milyon dolarlık hacme ulaştı" diyen Başkan Eskinazi, "2022’in ilk yarısında 23 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB’nin toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 46, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 olarak kayıtlara geçti. Türkiye tedarikte alternatif ülke olarak ilk sırada. Ancak bu fırsatı kaçırmamak ve kalıcı hale getirmek; sürdürülebilirlik, yeşil enerji, döngüsel üretim, dijitalleşmeye yönelik yaptığımız yatırımlarla mümkün. Örneğin; Avrupa ülkeleri geleceğin enerji sisteminde önemli rol alacak hidrojen yatırımlarını ve kapasitelerini artırarak 10 milyon ton yeşil hidrojen üretimi hedefliyor. Hidrojen için küresel talebin 2030'a kadar 210 milyon tonu aşacağı öngörülüyor" dedi.

G7 ülkelerinin dünya nüfusunun yüzde 9,8'ini, dünya ekonomisinin ise yüzde 43,4'ünü oluşturduğuna değinen Jak Eskinazi, BRICS ülkelerinin ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise yüzde 25’ini oluşturduğunu söyledi.

AB’DEN SONRA EN FAZLA İHRACAT AMERİKA ÜLKELERİNE

2022 yılının ilk altı ayında ülke gruplarına göre EİB’nin ihracatında belirgin artışlar yaşandığını açıklayan Eskinazi, “Türk Cumhuriyetleri yüzde 55 artışla 159 milyon dolarla en fazla ihracatımızı yükselttiğimiz bölge oldu. Amerika ülkelerine yüzde 22 artışla 1 milyar 84 milyon dolar, Ortadoğu ülkelerine yüzde 30 artışla 1 milyar 30 milyon dolarlık ürün satıldı. Afrika ülkelerine yüzde 37 artışla 787 milyon dolar ihracatımız var. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 17 ilerlemeyle 674 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 419 milyon dolar, Serbest Bölgelere yüzde 4 artışla 156 milyon dolar ihracat yaptık" diye konuştu.

ALMANYA, ABD, BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTE

2022’nin ilk yarısında Almanya’nın yüzde 17 artışla 997 milyon dolarla birinci sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Eskinazi, EİB’nin ihracatındaki ilk 10 ülkeye değindi.

“İlk yarıda ihracatımızda ABD yüzde 28 artışla 758 milyon dolarla ikinci sırada, Birleşik Krallık ise yüzde 11 yükselişle 542 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ticaret ortağımız arasında yer alıyor" diyen Eskinazi, "İtalya’ya ihracatımızı yüzde 19 artışla 562 milyon dolara, İspanya’ya yüzde 19 artışla 491 milyon dolara, Hollanda’ya yüzde 25 artışla 390 milyon dolara, Fransa’ya yüzde 9 artışla 372 milyon dolara, Belçika’ya yüzde 36 artışla 265 milyon dolara, İsrail’e yüzde 22 artışla 242 milyon dolara, Romanya’ya yüzde 69 artışla 222 milyon dolara taşıdık" diye konuştu.