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Ege'de 100 dolarlık ithalat 203 dolarlık ihracat yaptırdı

EKONOMİ 05.02.2024, 09:27
Ege'de 100 dolarlık ithalat 203 dolarlık ihracat yaptırdı

Türkiye’de yüzlerce yıldır ihracatçı kimliğiyle öne çıkan Ege Bölgesi, 2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı yüzde 2’lik düşüşle 20,9 milyar dolarda kaldı.İZMİR (İGFA) -  Türkiye’de yüzlerce yıldır ihracatçı kimliğiyle öne çıkan Ege Bölgesi, 2023 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri ihracat istatistiklerine göre 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı yüzde 2’lik düşüşle 20,9 milyar dolarda kaldı. Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 203 olarak gerçekleşti.

İZMİR’İN DIŞ TİCARET HACMİ 36,7 MİLYAR DOLAR

İzmir 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin ihracatını sırtlanırken, İzmir’in ithalatı 12 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir’in dış ticaret hacmi 36,7 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 184 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 8. il konumundaki Manisa, 2023 yılında 7 milyar 747 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. 3,5 milyar dolarlık ithalatı olan Manisa’nın dış ticareti 11 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 221’e ulaştı.

Ev tekstilinin başkenti Denizli, dünyadaki resesyon nedeniyle 2023 yılında ihracat ve ithalatında yara alsa da 4 milyar 25 milyon dolarlık ihracat, 2 milyar 224 milyon dolarlık ithalat performansı ortaya koydu. Denizli’nin dış ticaret hacmi 6 milyar 250 milyon dolar olurken, Denizli her 100 dolarlık ithalatına karşılık 181 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

BALIKESİR’İN DIŞ TİCARET HACMİ 3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Balıkesir, 2 milyar 284 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 725 milyon dolar oldu. Balıkesir’in dış ticaret hacmi 3 milyar doları aşarken, Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 305 oldu.

İklimlendirme, Madencilik, Otomotiv Yan Sanayi ve Tarım sektörlerinin ihracatını domine ettiği Aydın 2023 yılını 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakırken, aynı yıl 638 milyon dolar ithalat yaptı.

Türkiye genelinde su ürünleri sektöründe ihracat şampiyonu olan Muğla Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1 milyar 189 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. İthalatı 465 milyon dolar olan Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 256 oldu.

2023 yılında 150 milyon dolar ithalat yapan porselen, seramik ihracatının başkenti Kütahya’nın ihracatı 855 milyon dolar olarak kaydedildi. Doğal taşın başkenti Afyonkarahisar 631 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, ithalatı 107,5 milyon dolarda kaldı. Afyon’un ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 590’a ulaştu ve Ege Bölgesi illeri arasında rekortmen oldu.

Tekstil, halı ve hayvansal mamuller sektöründe ihracatta güçlü bir oyuncu olan Uşak 2023 yılında 431 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 239 milyon dolar, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 180 olarak gerçekleşti.

EGE BÖLGESİ’NİN OCAK İHRACATI 3,3 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı faaliyet illerine göre 2024 yılı ocak ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 2’lik artışla 3 milyar 240 milyon dolardan 3 milyar 305 milyon dolara ulaştı.

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