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Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 669 milyon dolar oldu

EKONOMİ 03.07.2022, 10:47
Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 669 milyon dolar oldu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), haziran ayında ihracatını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 547 milyon dolardan, 1 milyar 702 milyon dolara çıkardı. Haziran ayında Türkiye geneli ihracat ise; yüzde 18’lik artışla 23,4 milyon dolara ulaştı.

İZMİR (İGFA) - Egeli ihracatçılar, 2022 yılının ilk yarısında ihracatlarını yüzde 21,3 yükselterek 7,6 milyar dolardan 9 milyar 276 milyon dolara çıkarırken, Egeli ihracatçıların son bir yılda Türkiye’ye kazandırdığı döviz yüzde 21,4’lük artışla 14 milyar 774 milyon dolardan, 17 milyar 934 milyon dolara çıktı.

Sanayi sektörü 957 milyon dolarlık ihracatla EİB’nin ihracatından aslan payını alırken, tarım sektörü 612 milyon dolar ihracata imza attı. Madencilik sektörü 132 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı.

Bünyesinde 12 ihracatçı birliğini barındıran Ege İhracatçı Birlikleri’nde, haziran ayında 10 ihracatçı birliği ihracatlarını artırmayı başarırken, 2 ihracatçı birliği 2021 yılı Haziran ayı performanslarının gerisinde kaldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, haziran ayında da EİB bünyesinde zirvedeki yerini korudu. EDDMİB 2021 yılı haziran ayında 223 milyon dolar olan ihracatını yüzde 15’lik artışla 257 milyon dolara ilerletti.

Mayıs ayında EİB bünyesinde en çok ihracat yapan ikinci birlik konumuna yükselen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği haziran ayında da ihracatını yüzde 33,5’luk artışla 155,9 milyon dolara taşıyıp zirve ortağı olmayı sürdürürken, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

İstihdam ve ihracatın lokomotiflerinden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2021 yılı haziran ayında 131 milyon dolar olan ihracatını, 2022 yılı haziran ayında yüzde 7’lik artışla 140 milyon dolara yükseltti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 30’luk ihracat artış hızıyla 132 milyon dolarlık ihracat performansını ortaya koydu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021 yılı haziran ayında 112 milyon dolar olan ihracatını, 2022 yılı haziran ayında yüzde 3’lük artışla 114,7 milyon dolara taşıdı ve ihracatta 100 milyon doları aşan birlikler arasına adını yazdırdı.

Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatı vizesi alan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatının yüzde 31’lik artışla 73 milyon dolardan 96 milyon dolara ilerletti.

Mobilya, kağıt ve odundışı orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2021 yılı haziran ayında 63 milyon dolar olan ihracatını yüzde 29’luk artışla 81,6 milyon dolara yükseltti.

Türkiye’nin sektöründe tek birliği olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği 76 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 67,7 milyon dolar ihracatı kayda aldı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği haziran ayında 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 22’lik artışla 17,4 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 13’lük yükselişle 15,5 milyon dolar ihracat başarısı gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörler içinde Kimya sektörü 189 milyon dolarlık ihracatla dikkati çekerken, otomotiv yan sanayi sektörü 94 milyon dolarlık, iklimlendirme sektörü 70 milyon dolarlık ihracata imza attı. Elektrik-elektronik sektörü 59 milyon dolarlık, makine sektörü 46,6 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

2022 yılının ilk yarısında 7 milyar 648 milyon dolar olan ihracatlarını yüzde 21,3’lük artışla 9 milyar 276 milyon dolara taşıdıklarını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son iki ayda ihracat artış hızının düşmesine rağmen 6 aylık dönemde hedeflerini yakaladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin 6 aylık dönemde ihracatının da 126 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “İhracatçılarımızın yaşadığı krediye erişim sorunları ihracat rekorlarının kırılması konusunda bizleri kuşkulara düşürse de, Ekonomi yönetiminin son dönemde ihracatçılarımızı yoran kararları ihracat artış hızımızı düşürse de, ihracatçılarımızın kriz yönetme becerileri sayesinde 2022 yılının ikinci yarısında göstereceğimiz performansla Türkiye’nin 250 milyar dolar, EİB’nin 18 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma çabası içinde olacağız” diye konuştu.

Haziran ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde  12’lik artışla 2 milyar 384 milyon dolardan, 2 milyar 669 milyon dolara çıktı.

İzmir, 2021 yılı haziran ayında 1 milyar 125 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılı haziran ayında yüzde 17’lik artışla 1 milyar 315 milyon dolara taşıdı.

Kimya sektörü 228 milyon dolarlık ihracatla İzmir’de ihracatta lider sektör olurken, Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü İzmir’in ihracatına 130 milyon dolarlık katkı sağladı. İzmirli çelik ihracatçıları 100 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv yan sanayi 78 milyon dolarlık, elektrik-elektronik sektörü 72 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İkincilik yarışını kazanan Denizli oldu

Manisa ile Denizli arasındaki ikincilik yarışında öne çıkan 492 milyon dolarlık dış satımla Denizli olurken, Manisa 450 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Denizli’nin ihracatına en büyük katkıyı 137,5 milyon dolarlık tutarla Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü sağlarken, Manisa’nın ihracatında lider sektör 181 milyon dolarla Elektrik-Elektronik sektörü oldu.

Muğla’nın ihracatı yüzde 40 arttı

Muğla, haziran ayında ihracatını yüzde 40 yükselterek 102,5 milyon dolara getirerek Ege Bölgesi illeri arasında adını dördüncü sıraya yazdırdı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 74 milyon dolarlık ihracatla Muğla’nın ihracatından aslan payını aldı.

İhracatını yüzde 40 artıran bir başka il Balıkesir oldu. Balıkesir, 71,8 milyon dolar olan ihracatını 100 milyon dolara yükseltti. Bu ihracata su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ile elektrik-elektronik sektörü 21’er milyon dolarlık katkı sağladı.

Haziran ayında Ege Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni yüzde 48’lik sıçramayla Aydın oldu. Aydın 2021 yılı haziran ayındaki 65,6 milyon dolarlık ihracatını 96,1 milyon dolara taşıdı.

Madencilik sektörü 27,6 milyon dolarlık ihracatla Aydın’ın ihracatında birinci sektör oldu.

Afyonkarahisar’ın ihracatı yüzde 11’lik artışla 37 milyon dolardan, 41 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörü 24,8 milyon dolarla Afyon ihracatına damgasını vurdu.

Kütahya 34,8 milyon dolar olan ihracatını 40 milyon dolara çıkarırken yüzde 15’lik artışa imza attı. Kütahyalı seramik ihracatçıları, 24 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Uşak’ın ihracatı yüzde 12’lik azalışla 35,4 milyon dolardan 31,3 milyon dolara indi. Tekstil sektörü 7,7 milyon dolarla, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 7,1 milyon dolarla Uşak ihracatında ilk iki sektör oldular.

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