Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 312 milyon dolara ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri şubat ayında ihracatını yüzde 5’lik artışla 1 milyar 505 milyon dolardan, 1 milyar 580 milyon dolara yükseltti.İZMİR (İGFA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 4’lük artışla 2 milyar 510 milyon dolardan 2 milyar 610 milyon dolara ilerledi.

Şubat ayında Türkiye’nin ihracatı ise; yüzde 13’lük artışla 21 milyar 86 milyon dolara çıktı.

2024 yılının ilk iki aylık döneminde Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatı yüzde 4,1’lik artışla 2 milyar 935 milyon dolardan 3 milyar 56 milyon dolara çıkarken, son 1 yıllık ihracat 18 milyar 371 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

SANAYİ SEKTÖRLERİNİN İHRACAT DÜŞÜŞÜ DURDU

Ege İhracatçı Birlikleri’nin şubat ihracatının kırılımına bakıldığında sanayi sektörleri 837 milyon dolarlık ihracatla 2023 yılı şubat ayındaki 835 milyon dolarlık ihracat performansını 2 milyon dolar geçmeyi başardı.

EİB’de tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 10, maden sektörünün yüzde 20 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin güçlü fazlarından olan tarım sektörleri şubat ayında ihracatlarını yüzde 10’luk artışla 591 milyon dolardan 648 milyon dolara taşıdılar. 2024 yılına yoğun bir pazarlama faaliyetleri atağıyla başlayan madencilik sektörü çabalarının meyvesini yüzde 20’lik ihracat artışıyla aldı ve ihracatını 79 milyon dolardan 94,7 milyon dolara ilerletti.

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı şubat ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 birlik 2023 yılı şubat ayı performanslarının gerisinde kaldı.

ÇELİK İHRACATI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, şubat ayında ihracatını yüzde 3’lük artışla 212,9 milyon dolardan 218,6 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. EDDMİB’in yıllık ihracatı ise 2 milyar 496 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında yüzde 47’lik ihracat artış hızıyla ihracatını 64,8 milyon dolardan 95,4 milyon dolara yükseltirken ocak ayından sonra şubat ayında da EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. EKMİB’in yıllık ihracatı da yüzde 18’lik artışla 859 milyon dolardan 1 milyar 15 milyon dolara ilerledi.