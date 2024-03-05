Son Dakika

Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 312 milyon dolara ulaştı

EKONOMİ 05.03.2024, 15:31
Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 312 milyon dolara ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri şubat ayında ihracatını yüzde 5’lik artışla 1 milyar 505 milyon dolardan, 1 milyar 580 milyon dolara yükseltti.İZMİR (İGFA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 4’lük artışla 2 milyar 510 milyon dolardan 2 milyar 610 milyon dolara ilerledi.

Şubat ayında Türkiye’nin ihracatı ise; yüzde 13’lük artışla 21 milyar 86 milyon dolara çıktı.

2024 yılının ilk iki aylık döneminde Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatı yüzde 4,1’lik artışla 2 milyar 935 milyon dolardan 3 milyar 56 milyon dolara çıkarken, son 1 yıllık ihracat 18 milyar 371 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

SANAYİ SEKTÖRLERİNİN İHRACAT DÜŞÜŞÜ DURDU

Ege İhracatçı Birlikleri’nin şubat ihracatının kırılımına bakıldığında sanayi sektörleri 837 milyon dolarlık ihracatla 2023 yılı şubat ayındaki 835 milyon dolarlık ihracat performansını 2 milyon dolar geçmeyi başardı.

EİB’de tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 10, maden sektörünün yüzde 20 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin güçlü fazlarından olan tarım sektörleri şubat ayında ihracatlarını yüzde 10’luk artışla 591 milyon dolardan 648 milyon dolara taşıdılar. 2024 yılına yoğun bir pazarlama faaliyetleri atağıyla başlayan madencilik sektörü çabalarının meyvesini yüzde 20’lik ihracat artışıyla aldı ve ihracatını 79 milyon dolardan 94,7 milyon dolara ilerletti.

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı şubat ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 birlik 2023 yılı şubat ayı performanslarının gerisinde kaldı.

ÇELİK İHRACATI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, şubat ayında ihracatını yüzde 3’lük artışla 212,9 milyon dolardan 218,6 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. EDDMİB’in yıllık ihracatı ise 2 milyar 496 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında yüzde 47’lik ihracat artış hızıyla ihracatını 64,8 milyon dolardan 95,4 milyon dolara yükseltirken ocak ayından sonra şubat ayında da EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. EKMİB’in yıllık ihracatı da yüzde 18’lik artışla 859 milyon dolardan 1 milyar 15 milyon dolara ilerledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9