Edirneli mali müşavirlerden 'enflasyon farkı' talebi

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, mali müşavirlik hizmetlerine ait ücretlerin enflasyon farkı kadar artırılmasını ve güncellenmesini talep etti.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cüneyt Keskin, ülke ekonomisinde dengelerin bozulması ve enflasyondaki aşırı artışlardan dolayı her yıl Aralık ayında takip eden aydan itibaren bir yıl uygulanan asgari ücret tarifesinin maalesef yılın ortasında yetersiz kalması dolayısıyla TÜİK verilerine göre yüzde 59,58 enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi.

Keskin, mali müşavirlik hizmetlerine ait ücretlerin enflasyon farkı kadar artırılmasını ve güncellenmesini talep etti.

Konunun üst birlik olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜRMOB'a iletildiğini ifade eden Keskin, "TÜRMOB konu hakkında hassasiyetle çalışıldığını, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına müracaat etmeye karar verildiğini bildirmişlerdir. Pandemi sürecinde zor şartlar altında kamu finansman akışını kesintiye uğratmadan özveri ile çalışan mali müşavirlerin enflasyon mağduru olmamaları için en az enflasyon farkı tutarında can suyunun ücretlere yansıtılarak tekrar belirlenmesi için bakanlığımızdan arz ve talep ediyoruz’ diye konuştu.