Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satışa sunulduğu Edirne Yöresel markasının lansmanı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği öncülüğünde himayelerinde düzenlenen ve 'Marka Şehir Edirne' sloganıyla üretim yapan kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı "Edirne Yöresel" markasının lansmanı gerçekleştirildi.

Düzenlenen lansmanda Edirne'ye özgü ürünlerin internet ortamı üzerinden satışları, ürün çeşitliliği ve kooperatiflerin üretimleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Edirne Yöresel markasının şehre büyük katkı sağlayacağını dile getiren Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirnemiz Osmanlının ikinci başkenti ve dünyanın en güzel coğrafi özelliklerine sahip şehirlerinden bir tanesi. Böyle güzel bir emaneti hep beraberiz geleceğe taşımalıyız. Önemli olan sanayide, tarımda bu güzel tarihi şehrin, dünyanın en güzel şehri haline gelmesi için hem vatandaş olarak hem de bizler kamu kurumları olarak çalışmalıyız. Edirne yöresel markasının oluşmasında, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.