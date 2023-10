Edirne markaları tüm dünyada tescil edilebilir

Marka ve Patent Danışmanı Özgür Gürsoy, tescil konusunda Edirne firmalarına yol haritası çizdi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Anlam Patent Ofisi Kurucusu olan ve özellikle uzun yıllardır Edirne bölgesinde birçok işletmenin marka ve patent danışmanlığını sürdüren Özgür Gürsoy “İhracatın büyümesi ve global pazarlarda Türkiye’nin daha çok rol alabilmesi için devlet teşvikleri ile dünyanın her ülkesinde tescil yapılabiliyor. Avrupa Birliği topluluğunda ki ülkelerin her birinde, Amerika kıtasında, İngiltere’de, Arap Emirlikleri gibi dünyanın her kıtasındatescil işlemi yapabilecek yetki ve donanımdayız, ihracat aşamasındaki firmaların markalarını artık tüm dünyada devlet teşvikleri koruyabiliyoruz.” dedi.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELERDE DE AYRICA MARKANIN TESCİL EDİLMESİ GEREKLİDİR.

Gürsoy, ülkemizdeki bir çok işletmenin, internet ağının sonsuz gelişimi ve teknolojinin sınır tanımaması ile birlikte artık ihracatını da daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğini belirterek “Bu da demek oluyor ki Türkiye’de ki markalar artık ürünlerini yurtdışı pazarlarına daha rahat ve hızlı şekilde ulaştırabiliyorlar. Buradaki en önemli kriter Türkiye’de alınan marka tescilinin sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmasıdır. Dolayısıyla bu markanın başka bir ülkede kullanılabilmesi ve gümrüklerde sorun yaşanmaması için ihracat yapılan ülkelerde de ayrıca markanın tescil edilmesi gereklidir.”şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN DAHA ÇOK ROL ALABİLMESİ İÇİN DEVLET TEŞVİKLERİ BULUNMAKTADIR.

Türkiye’de bir ürün veya hizmet alanında kullanılmak için tescil edilen markaların, başka hiçbir ülkede koruma sağlanmadığına vurgu yapan Gürsoy açıklamasını şöyle tamamladı. “Türkiye’de tescilli olan bir markayı, örneğin İngiltere’de tescil işlemi yapmadan kullanıyorsanız, bu durumda İngiltere’de o markanın sahibi değil hatta tamamen taklide açık ve başkalarının tescil edebileceği durumunda olduğu bilinmelidir. Kendi markanızın Türkiye’de tescili olmasına rağmen diğer ülkelerde de tescil edilmesi gerektiğinin bilinmesi gereklidir. İhracatın büyümesi ve global pazarlarda Türkiye’nin daha çok rol alabilmesi için devlet teşvikleri bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen ürünleri yurtdışı pazarına göndermeden önce mutlaka tescil ettirmek gerektiği aksi bir durumunda gümrükten o ülkeye giriş yapılamaması en önemli ayrıntıdır.

Markaların tescil edilecekleri ülkelerde zorunluluklar vardır. En önemlisi ise hangi ülkede tescil işlemi yapılacak ise, tescil işlemlerini o ülkenin vatandaşı olan Patent Ofisleri ile bu işleri yapması zorunludur. Bizlerdebir çok ülkenin Patent Ofisleriile partnerlik anlaşmaları yaparak şuanda neredeyse her ülkede ulusal olarak hizmet verebilen Türkiye’de sayılı ve Edirne’de geniş bir ağı olan patent ofisiyiz. Dolayısıyla yerel değil ulusal olarak hizmet veren sayılı patent ofisleri arasındayız.

Mutlaka ihracat yapan ve yapma planı olan Edirneli işletmelere devlet teşviklerini kullanarak yurtdışı marka tescili yaptırmalarını öneriyoruz.”

