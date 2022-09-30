Edirne Keşan OSB için müjde Milletvekili Aksal'dan geldi

Edirne AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Keşan OSB'nin 2022 yılı ek yatırım programına alındığını müjdeledi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Kadın Erkek Fırsat Eşitiği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı yazılı bir açıklama ile Keşan’a kurulacak olan Gıda Organize Sanayi’nin 2022 yılı ek yatırımına alındığını duyurdu.

Aksal, konu ile ilgili paylaşımında, “Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı, İstanbul pazarına yakınlığı ile günden güne potansiyeli güçlenen tarım kenti Edirnemiz’i adeta bir gıda üssü yapacak projemiz “Keşan Gıda İhtisas OSB” 2022 yılı ek yatırım programına alınmıştır. Bu proje ile ilimiz ticari ve ekonomik olarak bölgenin odak noktası olacak. Şimdiden ticaretimiz bereketli olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a destekleri için teşekkür ediyoruz. Bölgemize ve Edirnemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.