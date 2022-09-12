Edirne Keşan'da Ticaret Borsası kalitesini tescilledi

Keşan Ticaret Borsası'nın 5 yıldızlı hizmet kalitesi, akreditasyon sistemi denetimi ile bir kez daha tescillendi. Keşan, Akreditasyon Sertifikası'n ıtörenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz'un elinden aldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Akreditasyon Sertifikaları için tören TOBB Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Akreditasyon Sertifikası'nı almaya hak kazanan Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erman Yörük, Nail Sazlı, Fahri Karagöz, Meclis Üyeleri Tuncay Yavaş, Erbil Yörük, Genel Sekreter Emine Kaymak ve Akreditasyon Sorumlusu Tolga Balcı katıldı.

Akredite oda ve borsaların 30'dan fazla ülkenin odaları ile proje yürüttüğünü belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların girişimcilere en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin'deki oda-borsa seviyesine ulaştığını vurgulayarak, tüm dünyaya sistemi ihraç edecek konuma geldiklerini ifade etti.

KAYMAZ: "HİZMET KALİTEMİZ BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ"

Akreditasyon Sertifikası'nın Keşan Ticaret Borsası'na yeniden kazandırılmasıyla ilgili konuşan Borsa Başkanı Necmi Kaymaz, 2021 yılındaki denetimde gösterdikleri başarı dolayısıyla sertifikaları yenilediklerini belirterek, "Böylece, borsamız 5 yıldızlı hizmet kalitesini bir kez daha tescilledi. Akreditasyon süreci boyunca yürütülen çalışmalarda Meclis Kurulu üyelerimize, Yönetim Kurulu üyelerimize ve borsamız personellerine destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.