Edirne Keşan'da İsmail Şapçı TSO'ya yeniden aday

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, 1 Ekim'de yapılacak genel kurulda yeni dönem için adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, düzenlediği basın toplantısıyla yeni dönem için adaylığını açıkladı.

4 yıllık hizmet dönemini geride bıraktıığnı belirten Başkan Şapçı, hizmet dönemi içerisinde birleştirici bir vizyon ortaya koyarak bölgeyi daha da ileriye taşımak için tartışmasız, gürültüsüz ve eşitlikçi hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi.

Farklılıkların, görüş ve fikir ayrılıklarının sadece bölgemizin gelişimi için ortaya atıldığı, her zaman bölgemizin kalkınması için ortak paydada buluşulduğu verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Şapçı, "Ortaya koyduğumuz bu vizyonumuz kapsamında tüm kamu kurumları ve kuruluşlarımız ile aynı hedef doğrultusunda kenetlenerek bölgemiz için rol model niteliğinde başarılı çalışmalara imza attık. Genç ama bir o kadar da tecrübeli yapımızı, heyecanımızla birleştirip Meclisimiz, Yönetimimiz, Meslek Komitelerimiz, Kadın ve Genç Girişimcilerimiz, Çalışma Arkadaşlarımız ve tüm Üyelerimizle birlikte bölgemizin kazanımları için omuz omuza verdik" dedi.

4 yıllık hizmet süresi içerisinde hizmet kalitesini geliştirmek için akreditasyon çalışmalarına önem vererek Trakya Odalar ve Borsalarda en iyi ikinci, Edirne ili genelinde ise açık ara en iyi hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası olduklarını kaydeden Şapçı, “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” dedik ve bu yolda Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TOBB Proje Okulumuzu Bölgemize kazandırdık. Proje okulumuzda, Mesleki Eğitimin dinamik ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda, yüzlerce nitelikli öğrenci ve çalışan yetiştirerek, nitelikli istihdam sağladık ve bölgesel ekonomimizin geleceğine dokunduk" dedi.

ÜRÜNLERİMİZİ TESCİLLEDİK

"Yine görevde olduğumuz süre boyunca, Coğrafi İşaretli Ürünlerimizi tescil edip, yerel markalar yaratmak ve bölgesel bilinirliğimizi artırmak için, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda Keşan, İpsala, Enez ve Saros Körfezimizin tanıtımına üst düzey katkı sağladık" diyen Başkan Şapçı, "Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Hamzadere Bölgesindeki üreticilerimizi teşvik edip ürün potansiyelini harekete geçirerek, bölgesel marka değerlerimizle ulusal ekonomiye katkı sağlayan girişimlerin destekçisi olduk. Kadın Girişimcilerimiz ile birlikte kadın emeğini destekleyen, kadınların üretim sürecine dahil edildiği her girişimin yanındaydık. Keşan, İpsala ve Enez’deki Kadın Kooperatiflerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, üreten kadınlarımızın her daim destekçisiydik. Bununla birlikte, Genç Girişimcilerimizin hayallerine ışık tutarak bölgemize birçok yeni işletme kazandırdık" diye konuştu.

OSB HAYALİMİZ İÇİN EN SOMUT ADIMI ATTIK

Şapçı, bölgenin verimli ovalarını ve lojistik avantajlarını taçlandıracak, bölgemizde ki tüm sektörlere katkı sağlayacak, bölgesel ticaretimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyacak, ilk ve tek Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tapusunu 15 yıl süren hayalin sonucunda alarak, bu konuda ki en somut adımı atmış olduklarını söyledi.

YENİ DÖNEM DE GENÇ BİR EKİPLE YENİDEN ADAYIM

Yeni dönemde de tüm bölgemiz için aynı vizyon ile çalışmalarımızı daha da arttırarak devam etmek istediklerini belirten İsmail Şapçı, "Yeni dönemde de var olanın üzerine koyarak Genç, Dinamik, Tecrübeli kadromuz ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı en üst düzey odalar seviyesine çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk ilke ve inkilapları ışığında, bilimin gösterdiği yolda bölgemizi geliştirmek ve kalkındırmak için Yeni Dönem Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan adayıyım. Yeni dönem adaylığımızın başta bölgemiz ve tüm Üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, üyelerimizin desteklerini bekliyorum" dedi.