Edirne Keşan'da çiftçinin ayçiçek taban fiyatı beklentisi

Edirne'de Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ekilişi erken yapılan bazı bölgelerde ayçiçeği hasadının yavaş da olsa başladığını dile getirirken, beklentilerin yüksek olduğu ayçiçeğinde fiyat beklentilerinin de ekiliş sırasında karşılaşılan maliyetlere göre olduğuna dikkat çekti. Şen,, üreticilerin bu yöndeki beklentilerinin de gayet normal olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının, erken ekiliş yapılan bazı bölgelerde başladığını dile getirerek, hasada başlayan çiftçiler ile yaptıkları görüşmelerde verimlerin makul seviyelerde olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

2022 yılı ikliminin genellikle beklenen şartlarda geçtiğini belirten Şen, bu iklim ile birlikte çiftçilerimizin ayçiçeğindeki beklentileri yüksek olduğunu kaydetti.

"Üretici ayçiçeğini ekerken harcadığı mazot ve gübre fiyatları ile açıklanan bu fiyat arasında uçurum var. Mazot ve gübrenin zirve yaptığı dönemde ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi" diyen Şen, dolayısıyla çiftçilerimizin beklentileri normal olduğunu kaydetti.

Özellikle gübre fiyatlarının hiç düşmediğini ve sürekli olarak yukarı yönde seyrettiğini vurgulayan Şen, "Mazot ise 3 ayak gibi, 2 aşağı 1 yukarı gidiyor. Sadece üreticiler olarak bizler değil, ticaret yapan ya da arabası olan insanlar da bu konudan muzdarip. Artık depo doldurmak yerine paraya göre yakıt alınıyor. İl Koordinasyon Kurulu olarak 17 bin 500 TL/Ton olması yönünde bir görüş bildirdik. Bu görüşümüz, Edirne Ziraat Odası Başkanımız da yaptığı açıklamayla dile getirdi. Hasadın geldiği bu süreçte beklentimiz bu yönde. Her zaman söylediğim gibi verim almazsa ve verilen desteklemeler artırılmazsa üretici üretimden kaçar." diye konuştu.

Şen, ayçiçeği üreticisinin, dolu, tırtıl gibi zararlar ile karşı karşıya kalarak zor bir süreçten geçtiğini sözlerine ekledi.