Edirne'den Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

KTSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Meclis Divanı, Meclis ve Yönetim Kurulu ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'deki Ticaret Borsası üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Hisarcıklıoğlu yeni dönem Meclisi ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulunan heyet, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de bilgiler vererek ihale süreçlerinin hızlandırılması açısından destek talep edildi. Ziyarette ayrıca İpsala Organize Sanayi Bölgesi işlemlerinin başlayabilmesi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan destek istendi.

Krediye ulaşım kolaylığı, finansmana erişim ve kredi sicil affı konularında üyelerin yaşamış oldukları zorluklarda Hisarcıklıoğlu ile paylaşılarak bu konuda da kendisinden destek talep edilen TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ise, Koru, Şapçı, Kaymaz ve Sezer ile diğer üyelere teşekkür etti.