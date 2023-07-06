Edirne'den 'ekonomik' değerlendirme
Türkiye'nin ekonomik gidişatına ilişkin önemli değerlendirmede bulunan Edirneli iş insanı Recep Zıpkınkurt, ekonominin 'sil baştan' düzenlenmesi gerektiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirneli iş insanı Recep Zıpkınkurt, ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmede bulundu.
Ekonominin sil baştan düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Zıpkınkurt, Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor dönemlerden geçtiğini belirterek, "Enflasyonun dur durak demeden artması da buna en önemli kanıtlı örnektir. Özellikle enflasyon artması ile beraber maaşlara yapılan zamlar da Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiginin bir diğer göstergesidir. İktidarın aldığı kararlar bir yana dursun burada en önemli husus enflasyonun durdurulmasıdır. Enflasyon düşürülmedikçe halkın refah seviyesi daha da azalacak, döviz kurları artacak, TL değer kaybedecek, Türkiye'ye güven azalacaktır. Bunun için ekonomik politikalar sil baştan değiştirmelidir" dedi.
Zıpkınkurt, Türkiye'nin bu cendereden çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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