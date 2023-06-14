Edirne'de hububat biçim ücretleri belirlendi

Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Uzunköprü’de gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı Hüseyin Darcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, Meriç Ziraat Odası Başkanı İbrahim Dalkıran, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Nadi Aygen katıldı.

2023 yılı peşin hububat biçim fiyatlarının belirlendiği toplantıda, komisyonun kararına göre; Hububat Biçim Ücreti KDV Dahil 1 Dekarı 155 TL, Kanola Biçim Ücreti 1 dekarı KDV dahil 180 TL ve Balya Bağlama Ücreti (25 Kg balya için) KDV dahil 15 TL olarak belirlendi.