E-ticarette yeni dönem... Platformlar büyümesin, tüketiciler almasın!

E-ticaret düzenlemesinin Meclis Komisyonu’ndan geçerek yasalaşmasının ardından Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yapılan diğer bir değişiklik ile tüketicilerin hakları kısıtlanmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA)- Elektronik ticaret ile ilgili tüketicilerin aleyhine yönelik kısıtlamalar devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Meclis Komisyonu’ndan geçerek kanunlaşan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi ile sınırlandırılan indirim ve promosyonların ardından, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde tüketicinin hakkı olan 14 gün süreli cayma hakkı kaldırılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketiciler gelen ürünü paketini açmasalar dahi iade edemeyecek. Bu durumun yanı sıra tüketiciler, bu kategoriler dışındaki ürünlerin iade sürecindeki kargo ve benzeri ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girecek.

SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNEVE SATICILARA ENGEL, TÜKETİCİYE ZORLUK

Geçtiğimiz aylarda kabul edilen ve 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek yeni E-Ticaret Kanunu da sektörün ve satıcıların tepkisini toplamaya devam ediyor. Sektör profesyonelleri, söz konusu kanunu e-ticaret gibi ekonomiye direkt ve dolaylı katkısı yüksek bir sektörün önüne konulan engel olarak nitelendirilerek; kanunun yürürlüğe girmeden platformlar, satıcılar ve tüketicilerin de fikrinin alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Görüşler, kanundaki platformlara yönelik kısıtlamaların istihdamı olumsuz yönde etkileyeceği ve ek vergilerin de günün sonunda fiyatlara yansıyarak tüketiciyi zor durumda bırakacağı yönünde. Her iki düzenleme de e-ticaretle ilgili yapıcı ve sektörü ileriye taşıyacak yenilikler olmaktan uzak; özellikle tüketiciler için uygun fiyat veinternetten alışveriş yapmanın kolaylığıgibi avantajların ortadan kalkmasına yol açıyor.

“DOLANDIRICILIK ARTACAK”

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki 14 gün içerisinde cayma hakkının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduklarını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor” açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği Tüketici Hakları Direktifi’ne göre tüketicilerin satın aldığı ürünleri herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde iade edebilmesine dikkat çeken Başkan Şahin, “Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa'da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan ve ürünü görmeden alıyor” sözleriyle yeni düzenlemenin tüketicileri mağdur edeceğine dikkat çekti.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici örgütlerinin uzun yıllara dayanan mücadelesiyle kazanılan ve tüketici lehine olan kazanımlarınınkısıtlanmasına tepki göstererek; tüketiciye yasanın verdiği hakkı kullandığı için geri gönderme masrafını dahi yükleyen ve geçmişte kalmış olan “satılan mal geri alınmaz”anlayışını geri getiren bu değişikliğin, 1 Ekim 2022’den önce yani yürürlüğe girmeden iptal edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Şahin, değişiklik gerçekleşmezse 1 Ekim 2022 tarihinde tüketicileri haklarını savunmaları için e-ticaret platformlarından alışveriş yapmayarak boykot etmeleri yönünde çağrıda bulundu.