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E-ticarette ilk yarı raporu açıklandı
EKONOMİ 12.08.2023, 14:00
TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli e-ticaret sektörünün 2023 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı.ANKARA ( İGFA) - CEO Cenk Çiğdemli 15 binden fazla e-ticaret sitesinden aldıkları verileri değerlendirirken, "2023 ilk 6 ayında en çok sipariş veren iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli. Alanına göre en çok satış yapan sektörler sırasıyla; tekstil ve giyim, ayakkabı, gıda, kozmetik, kitap, bebek çocuk ürünleri, tesettür giyim. Ödeme türüne göre en çok kredi kartıyla alıveriş yapılıyor. Kredi kartını kapıda ödeme (nakit), kapıda ödeme (kredi kartı) ve havale takip ediyor” dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. A.Demirspor
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|3. Alanyaspor
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|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
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|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Antalyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|1
|3
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Çorum Belediyespor
|0
|0
|6. Erzurumspor
|0
|0
|7. Eyüpspor
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Giresunspor
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Kocaelispor
|0
|0
|13. Manisa FK
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Şanlıurfaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|1
|3
|2. Arsenal
|1
|3
|3. Bournemouth
|0
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|4. Aston Villa
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|5. Brentford
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|6. Brighton
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Tottenham
|0
|0
|17. West Ham United
|0
|0
|18. Wolves
|0
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Burnley
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|1
|3
|2. Valencia
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
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|6. Cadiz
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|7. Celta Vigo
|0
|0
|8. Deportivo Alaves
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Granada
|0
|0
|12. Las Palmas
|0
|0
|13. Mallorca
|0
|0
|14. Osasuna
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Villarreal
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Almeria
|1
|0
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