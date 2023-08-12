E-ticarette ilk yarı raporu açıklandı

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli e-ticaret sektörünün 2023 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı.ANKARA ( İGFA) - CEO Cenk Çiğdemli 15 binden fazla e-ticaret sitesinden aldıkları verileri değerlendirirken, "2023 ilk 6 ayında en çok sipariş veren iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli. Alanına göre en çok satış yapan sektörler sırasıyla; tekstil ve giyim, ayakkabı, gıda, kozmetik, kitap, bebek çocuk ürünleri, tesettür giyim. Ödeme türüne göre en çok kredi kartıyla alıveriş yapılıyor. Kredi kartını kapıda ödeme (nakit), kapıda ödeme (kredi kartı) ve havale takip ediyor” dedi.