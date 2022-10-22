E-ticarette 500 milyar liralık indirim dönemi beklentisi

E-ticaret sektörünün, kampanya dönemi olarak bilinen yılın son 2 ayı için ciro beklentisi 500 milyar TL. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli: "Bu yılın e-ticaret büyüme rakamlarını da göz önünde bulundurarak, Kasım-Aralık ayında Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentimiz 500 milyar TL civarında" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Kasım ayı, e-ticaret sektöründe 11 Kasım Bekarlar Günü’nde başlayıp, ülkemizde “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma” olarak isimlendirilen Black Friday ve hemen ardından gelen Siber Pazartesi kampanyalarıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü. Aralık ayında ise sektör hız kesmeden yeni yıl kampanyalarına başlayacak. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu, TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, yılın son 2 ayında Türkiye genelinde e-ticaret sektörü ciro beklentisinin 500 milyar TL olduğunu belirtti.

Genellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Ekim’in son haftasından itibaren indirim furyasının başladığını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu, TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

“Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı toplamında e-ticaret hacmi yaklaşık 400 milyar TL’ye ulaşmıştı. Hem e-ticaret sektöründe pazar dinamiklerinin hızlanması hem de enflasyonun etkisiyle yılın son iki ayındaki Türkiye geneli e-ticaret ciro rakamlarının geçtiğimiz yılın tamamını geçeceğini öngörüyoruz. İşletmeler yıl içinde online kanallar üzerinden yaptıkları cironun ortalama dörtte 1’ini yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde gerçekleştiriyor. Hem e-ticarete başlayan işletme sayısındaki artış, hem e-ticaret sitelerinin geçmişteki hatalarından aldıkları dersler üzerine kendilerini yeniden yapılandırmaları, hem de teslimat modellerinin geliştirilmesi, yeni nesil kargo şirketlerinin kurulması gibi çarpan etkisi yaratacak faktörleri de hesaba kattığımızda, bu yılın son iki ayında e-ticarette cirosal bazda rekor bekliyoruz. Bunu biraz da sektör oyuncularının verdiği kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti belirleyecek. İndirim dönemlerinde rekabet de kızışıyor. Böyle zamanlarda kazananı küçük detaylar belirliyor.”

SATICILAR DİKKAT!

İndirim dönemlerinde sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceğine vurgu yapan Çiğdemli, satıcının sitesinde mutlaka kredi kartıyla yapılan alışverişlerde SMS ile onay verilmesine dayanan 3D Secure kullanması gerektiğini belirtti. Bu sistemin tüketici kadar aslında satıcıyı da korumaya yönelik olduğuna dikkat çeken Çiğdemli, bazı dolandırıcıların çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabildiklerini hatırlatarak, “Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde satıcı parayı bankaya geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için hiçbir hak iddia edemiyor. Bu şekilde mağdur olan çok sayıda şirket var” diye konuştu.

ALTYAPINIZ HAZIR MI?

Altyapı yetersizlikleri konusunda da şirketleri uyaran Çiğdemli, “Geçtiğimiz yıllarda Kara Cuma’da bazı büyük e-ticaret siteleri bile aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenmişti. Bu tamamen altyapı eksikliğiyle alakalı bir sorun. Biz artan trafiği sorunsuz yönetebilmek için bu yıl hat kapasitelerimizi daha da artırdık. Sitelere yüklenme olunca kilitlenecek diye bir şey yok. Öyle olsa Facebook ve Amazon gibi sitelerin her gün çökmesi lazım. Doğru altyapı yatırımı yapanlar 10 günlük cirosunu bir günde yapabilir. Ayrıca altyapısında kampanya modülü olmayan siteler de indirimli satış fırsatından yararlanamıyor. Geçen yıllarda bazı siteler belli başlı ürünlerde indirim yapıp yan ürünlere zam yapmışlardı. Müşteri bunları fark ediyor. İndirim değil bindirim yapıldığı algısı oluşursa, bir daha bu tür kampanya günlerinde satış yapmak zor olur. Siteler buna çok dikkat etmeli” dedi.