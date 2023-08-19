E-ticarete 'tesettür' damgası

15 bin e-ticaret sitesinden alınan verilere göre 2023 ilk yarıda e-ticaret sektöründe en çok satış yapan sektörler sırasıyla; tekstil ve giyim, ayakkabı, gıda, kozmetik, kitap, bebek çocuk ürünleri ve tesettür giyim oldu.İSTANBUL (İGFA) - TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli e-ticaret sektörünün 2023 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı. Çiğdemli, “Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin altyapısını sağladığı 15 binden fazla e-ticaret sitesinden aldığımız verilere göre; 2023 ilk 6 ayında en çok sipariş veren iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli. Alanına göre en çok satış yapan sektörler sırasıyla; tekstil ve giyim, ayakkabı, gıda, kozmetik, kitap, bebek çocuk ürünleri, tesettür giyim. Ödeme türüne göre en çok kredi kartıyla alıveriş yapılıyor. Kredi kartını kapıda ödeme (nakit), kapıda ödeme (kredi kartı) ve havale takip ediyor” dedi.

SİPARİŞ SAYISI 2 MİLYON 378 BİN 18 ADEDE YÜKSELDİ

15 bin e-ticaret sitesinden alınan verilere göre, e-ticaret sipariş adetlerinde yıllara göre ilerleme şöyle; 2020 ilk yarıda 1,682,462 adet olan sipariş sayısı, 2021’de 2,096,665, 2022’de 1,987,436, 2023 ilk yarıda ise 2,378,018 adede yükseldi. 2022 ilk yarıda en çok ciro yapan 3 sektör sırasıyla; ayakkabı, tekstil- giyim ve gıda oldu. 2023 ilk yarıda ise en çok ciro yapan 3 sektör sırasıyla şöyle; ayakkabı, tekstil- giyim ve otomotiv yedek parça. Ortalama sepet tutarlarına gelince, 2020 ilk yarıda bu rakam 250 TL iken, 2021’de 307 TL, 2022’de 534 TL, 2023 ilk yarıda ise 1475 TL’ye yükseldi. Ortalama sepet tutarı en fazla olan sektörler, 2022 ilk yarıda beyaz eşya ve ev aletleri (2350 TL), ev, mobilya ve bahçe ürünleri (2073 TL), oyun ve oyuncak (1205 TL), deniz ürünleri (1499 TL), petshop ürünleri (975 TL) olarak gerçekleşti. 2023 ilk yarıda ise ortalama sepet tutarı en fazla olan sektörler, beyaz eşya ve ev aletleri (3172 TL), bilgisayar (3457 TL), deniz ürünleri (3371 TL), aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri (2131 TL), hırdavat ürünleri (2036 TL) oldu. En çok sipariş verilen gün ise son 3 yıldır Salı günü. Yıllara göre web trafiği rakamları ise şöyle; 2020 yılı ilk yarıda web trafiği 1,5 milyar iken, 2021 yılında 3,6 milyara, 2022’de 5,2 milyara, 2023 ilk yarıda ise 5,5 milyara yükselmiş.

İKİNCİ YARI EN AZ YÜZDE 50 BÜYÜME OLUR

2023 ikinci yarıda da büyüme grafiğinin yukarı yönlü bir seyir izleyeceğini öngördüğüne vurgu yapan Çiğdemli, “2023 ikinci yarısında, okul alışverişi, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı alışverişleri gibi özel kampanya ve alışveriş festivallerinin olduğunu göz önünde bulundurursak, hem sipariş adetleri hem de cirolar bazında ilk yarıya göre en az yüzde 50 oranında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz” dedi.