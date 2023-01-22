E-ticaret ve e-ihracat ekosistemi Bursa'da buluştu

Oniki’nin yapay zeka destekli yenilikçi konsepti ile hayata geçirdiği E-Ticaret ve E-İhracat konferansı İdeasoft ve Papara ana sponsorluğunda Bursa Almira Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Oniki’nin Bursa ve çevre illerdeki e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin önemli paydaşlarını bir araya getirdiği etkinlikte yapay zeka aracılığıyla çözüm arayan ve çözüm sunun tarafların birebir bir araya getirilmesi ile çok değerli işbirlikleri doğdu.

Etkinlikte sektörün birbirinden değerli isimleri konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmasında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, temsil ettikleri 85 bin işletme olduğunu ifade etti, iş hayatında network sahibi olmanın öneminden bahsetti ve Yunus Emre’nin “gelin tanış olalım işi kolay kılalım” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Marsifed Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkonfed Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Türkonfed tarafından ülkemizin kalkınması ve küresel rekabet için 3D olarak tanımladıkları dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün temelini dijitalleşme alanındaki başarılı çalışmalar belirleyecektir diyerek başladığı sözlerini, öreceğimiz dijital ağların kalkınmadaki ve küresel rekabette güçlenmemiz açısından önemine vurgu yaparak sürdürdü. Kaya, Türkonfed’in dijital Anadolu projesi hakkında da bilgi verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 70. Meslek Komitesi Başkanı Barış Sülün ise e-ticaret meslek komitesi olarak verdikleri hizmetleri ve bu alanda çalışan işletmelere sağladıkları faydaları anlattı.

Etkinliğe Amerika’dan canlı bağlantı ile katılan Türk Amerikan Ticaret Odası Başkanı Erhan Çevikel, Amerika-Türkiye arası ikili ticaret potansiyelinden bahsederken, iki ülke arasındaki işbirliklerini güçlendirmenin önemini ve TACCS olarak buna destek vermek amacıyla oluşturdukları ortamı ve hazırladıkları özel paketlerden söz etti.

Papara COO Cenap Doğru, işletmeler için Papara olarak teknolojiyi kullanarak sundukları finansal çözümlerden bahsederken, işletmelerin rakiplerinin bir adım önüne geçmek için kullanabilecekleri finansal çözümleri detaylandırdı.

İdeasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş ise yeni kurulan bir e-ticaret sitesinin İdeasoft gibi bir ekosistemde yer almasının avantajlarını anlattı, sitelerin organik trafiğini artırmalarının ve görünür olmalarının öneminin altını çizdi.