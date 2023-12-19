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E-ihracatta tekstil başı çekiyor

EKONOMİ 19.12.2023, 17:25
E-ihracatta tekstil başı çekiyor

2023 yılında birçok firma, gelirlerini enflasyon üstünde artırabilmek ve dolarla getiri sağlayabilmek adına e-ihracata yöneldi. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, önceki yıla göre e-ihracata yönelen firma sayısında yaklaşık yüzde 20 ile 30 arasında bir artış olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, e-ihracata yönelen işletme sayısının arttığına dikkat çekerek, Almanya, Amerika, İtalya ve Birleşik Krallık pazarlarının KOBİ’ler için oldukça umut vaat ettiğini ve en çok satılan ürünlerin başında tekstilin geldiğini açıkladı.

EN ÇOK SATILAN ÜRÜN TEKSTİL

Türkiye’nin özellikle tekstil konusunda civardaki ülkelere göre kendini oldukça geliştirmiş bir konumda olduğunu da sözlerine ekleyen Özkara, ihracat yapılan ülkelerin en başında Almanya gelirken, Amerika, İtalya ve Birleşik Krallık pazarları da KOBİ’ler için oldukça umut vaat ettiğini söyledi.

Türkiye'den yurt dışına e- ihracat yolu ile en çok satılan ürünlerin başında tekstil ürünleri geldiğini belirten Seyhun Ökzara, "Tekstil ürünlerinin satışının bu kadar fazla olmasının en büyük sebeplerinden birisi ülkemizde üretilen ürünlerin oldukça kaliteli ve daha az maliyetli olması" dedi.

Mikro ihracatçıya yapılan vergi muafiyetlerinin e-ihracata etkisini de değerlendiren Özkara, “Bu konuda KOBİ'lere verilen destekler gerçekten değerli. Bugün baktığımızda KOBİ’ler birçok masraf ve giderle mücadele etmek durumundalar Özellikle bu alanlarda yapılan teşvikler KOBİ'lerin daha fazla gelişebilmelerine imkan tanıyor. Dolayısıyla da hem e-ticarette hem de ihracatta başarılı olan KOBİ’lerin sayısı da artmış oluyor.” diye konuştu.

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